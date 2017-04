Ballando con le stelle/ Christian De Sica difende Giuliana De Sio dalle accuse: "programma cafone!"

Giuliana De Sio

Ballando con le stelle 2017, Christian De Sica difende Giuliana De Sio dalle accuse: "Programma cafone!"- Se gli ascolti sono saliti, portando Ballando con le stelle a vincere anche lo scontro con Amici di Maria De Filippi nell'ultima settimana, per lo show di RaiUno sono aumentate anche le critiche. Nessuno si sarebbe aspettato che queste sarebbero arrivate anche da un volto noto e illustre come Christian De Sica, che ha difeso l'amica Giuliana De Sio dalle accuse di essere una diva capricciosa e di aver distrutto un camerino e ha definito lo show un "programma cafone". Il tutto è avvenuto dopo il post con il quale su Facebook la De Sio ha chiarito la sua posizione di fronte alle accuse ricevute: "Non c è stato alcun camerino distrutto [...] Non distruggo le cose degli altri e nemmeno cerco di distruggere esseri umani come state facendo voi con me in questa trasmissione raccontando bugie. - ha critto l'attrice, che ha poi concluso - Per la cronaca ero in infermeria e attendevo in mutande che mi riportassero il vestito per l esibizione che era stato cucito troppo stretto. sul mio stato d animo non dico niente. come ho detto in diretta "mi piaccio di più quando taccio "e in questa trasmissione ho quasi sempre solo taciuto e ballato (almeno ci ho provato)".

Ballando con le stelle 2017, Christian De Sica difende Giuliana De Sio e accusa lo show - Tra i commenti a questo sfogo della De Sio ecco arrivare il commento di Christian De Sica. "Cara Giuliana, purtroppo gli unici momenti accattivanti per molti sono quelli che ti riguardano in una trasmissione noiosa e cafona. - esordisce l'attore - Mi dispiace tanto per te e Milly Carlucci che stimo. Forse era meglio se non avessi partecipato. Ti abbraccio". Ma De Sica, di fronte ai commenti che ne susseguono, decide di fare un ulteriore chiarimento: “Ho scritto che mi dispiace per Milly che stimo. Ma trovo lo show molto cafone: dal lampadario alle parrucche ad alcuni giudici che sono ancora più cafoni dei balli ai costumi. No, non è un bello spettacolo. E l’unico divertimento per alcuni sta nel vedere trattare male delle signore che purtroppo hanno deciso di partecipare per svariati motivi loro. Solo Milly Carlucci è una vera professionista, così come l’orchestra. Il resto è roba molto mediocre”.

