Beautiful Anticipazioni americane 12 aprile: Bill vuole rovinare la Spectra, raggiungerà il suo obiettivo?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 12 APRILE: BILL VUOLE DISTRUGGERE LE SPECTRA - Non ci sarà tempo da perdere per Bill Spencer se vorrà impossessarsi velocemente del palazzo nel quale sorge la Spectra Fashions. Per questo il magnate deciderà di portare a termine una nuova mossa, dando il colpo di grazia alla nuova casa di moda che fino a questo momento ha dato vita ad un fallimento dopo l'altro. Oggi a Beautiful, lo Spencer chiamerà in causa Jarrett (come già accaduto qualche settimana fa), chiedendogli di scrivere una recensione negativa in 'Eye on Fashion' che potrebbe togliere ogni speranza di successo a Sally e famiglia. Il giornalista in passato era stato troppo gentile con il nuovo maschio, al punto che Bill era intervenuto scrivendo di suo pugno un articolo. Come andranno le cose questa volta? Ricordiamo che fino all'ultimo momenti i bozzetti e gli abiti saranno top secret, poiché nessuno dovrà sospettare che sono stati rubati alla Forrester Creations. Filerà tutto liscio come Shirley e la nipote hanno pianificato?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 12 APRILE: THOMAS E SALLY IN DEPRESSIONE! - Sally ha deciso di porre fine alla sua relazione con Thomas lasciandolo nella più completa disperazione. Negli episodi americani di Beautiful sembrava che tutto stesse andando per il meglio tra loro, anche se poi le cose sono andate diversamente: preoccupata per le ripercussioni che avrà la sfilata (e i bozzetti rubati), la Spectra anticiperà i tempi, anche se non sarà affatto felice per questa decisione. Al contrario, sia lei che Thomas saranno giù di morale, trovando nei familiari la spalla su cui piangere: mentre Sharley cercherà di convincere la nipote di avere fatto la scelta giusta, sarà di Steffy il compito di sostenere il fratello, con il quale i rapporti negli ultimi tempi sono stati tutto tranne che idilliaci. E a quanto pare d'ora in avanti le cose potrebbero migliorare: cosa accadrà quando la verità sui bozzetti rubati diventerà di dominio pubblico davanti a clienti e stampa?

