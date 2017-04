Beautiful Anticipazioni americane e italiane: benvenuta signora Quinn Forrester!

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 11 APRILE: C'E' UNA NUOVA SIGNORA FORRESTER - Se ne parla oramai da settimane ma ecco che nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio arriverà il momento del fatidico sì. Eric e Quinn potranno contare soltanto sulla presenza di Ivy, unica al loro fianco in questo importante momento, mentre tutti gli altri familiari decideranno di boicottare la cerimonia. Nonostante la Fuller abbia chiesto al marito di pensarci bene prima di andare fino in fondo, la delusione di Eric non basterà per fermarlo. Al contrario, il patriarca Forrester confermerà la sua decisione, sposando Quinn nella solitudine più completa. Poco dopo le rinnoverà tutto il suo amore, anche se faticherà a nascondere la tristezza per essere stato abbandonato in uno dei momenti più importanti della sua vita. Anche l'unica ospite presente alla cerimonia, abbandonerà la villa poco dopo il 'vissero felici e contenti'. Ivy si recherà alla Forrester Creations, per portare notizie a tutti i parenti: il loro boicottaggio non è andato a buon fine, poiché Eric e Quinn sono comunque diventati marito e moglie.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: SI AVVICINA UNA NUOVA SFILATA! - Le sfilate sono sempre uno dei momenti più graditi da parte dei fan di Beautiful. In esse accade sempre qualcosa di importante, come una proposta di matrimonio o la rivelazione di qualche misterioso intrigo. Dopo avere assistito al servizio fotografico della Forrester Creations organizzato in Australia, per i telespettatori arriverà presto il momento di un altro importante avvenimento che riguarderà la Spectra Fashions. Si tratterà della prima sfilata del nuovo brand che avrà luogo negli episodi del prossimo fine settimana. In tale occasione i Forrester scopriranno che i loro bozzetti sono stati rubati, con tutte le inevitabili conseguenze che sicuramente non tarderanno ad arrivare. Chi verrà accusato di questo boicottaggio? Si tratterà di Coco, del tutto ignara di quanto accaduto? L'altro punto interrogativo riguarderà le sorti di Thomas, inevitabilmente deluso per il passo falso della donna della quale si è innamorato...

