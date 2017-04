DIRTY DANCING/ Su Italia 1 il film con Jennifer Grey e Patrick Swayze

Il film è in onda su Italia 1 in prima serata

DIRTY DANCING, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST - Dirty Dancing è il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 11 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola romantica che è stata prodotta nel 1987 diretta da Emile Ardolino (Sister act - Una svitata in abito da suora, Tre scapoli e una bimba, Gypsy) ed interpretata da Patrick Swayze (Ghost - Fantasma, Il duro del Road House, Point Break - Punto di rottura), Jennifer Grey (Da quando te ne sei andato, Una pazza giornata di vacanza, Alba rossa) e Jerry Orbach (Crimini e misfatti, Il principe della città, Giustizia a tutti i costi). Il film è nato come prodotto a basso budget ed interpretato da attori quasi sconosciuti per rivelarsi poi un sorprendente successo sia di pubblico che di critica. E' stato il primo film a vendere in versione home video più di 1 milione di copie. Il film ebbe dunque uno strepitoso successo, tanto da vincere un Oscar, un Golden Globe e un Grammy ed essere nominato per moltissimi altri premi. Il successo non fruttò però molta fortuna alla società di produzione del film, la Vestron Video, che dopo una serie di flop che assorbirono tutti gli introiti di Dirty Dancing fu costretta a chiudere nel 1990. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

DIRTY DANCING, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - Estate 1963, la famiglia Houseman si reca in vacanza in un villaggio turistico delle Catskill Mountains. Lì, la figlia minore degli Houseman, Frances (Jennifer Grey), comincia a frequentare le lezioni di ballo offerte dal villaggio. In breve fra lei e il suo insegnante, Johnny Castle (Patrick Swayze) si sviluppa una forte attrazione. Intanto Penny, una collega di Johnny, scopre di essere rimasta incinta, ma decide di abortire, a causa delle complicazioni dell'intervento rischia però di morire, e sarà il padre di Frances, Jake (Jerry Orbach), che è un medico, a salvarle la vita. Ora Johnny non ha più una partner per uno spettacolo di mambo che doveva interpretare con Penny, ma Frances si offrirà di sostituirla. In seguito Johnny viene accusato di furto ai danni dei clienti dell'albergo ma con tenacia, la giovane Houseman lo scagiona confessando che durante il furto i due erano insieme. Johnny però rischia ancora di essere licenziato a causa del divieto di intrattenere relazioni con gli ospiti dell'hotel.

