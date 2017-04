DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni: Massimo Giannini e Ilaria Capua (puntata 11 aprile 2017)

Giovanni Floris (LaPresse)

DiMartedì, ospiti e anticipazioni puntata 11 aprile 2017: Ilaria Capua e Massimo Giannini - Giovanni Floris, presentatore alla guida di DiMartedì sulle frequenze di La7, è pronto a dare il benvenuto a nuovi ospiti e a mettere a tema diversi argomenti nella serata di oggi, 11 aprile: come di consueto, i riflettori saranno puntati sulle novità del mondo politico, economico e sociale; ma non verranno dimenticati spazi adeguati per affrontare anche problematiche più strettamente legate all’ambito quotidiano. Sulla pagina Facebook di DiMartedì, infatti, durante la giornata di ieri è stato anticipato che l’inviata Paola Baruffi ha preparato un servizio in cui cercherà di spiegare se i sacchetti e le buste della spesa che noi utilizziamo tutti i giorni hanno le stesse caratteristiche, e che cosa li contraddistingue l’uno dall’altro.

Sempre i social ci vengono in aiuti per capire chi saranno alcune delle personalità pronte a fare capolino nello studio di DiMartedì stasera: “Ospiti domani a #dimartedì su @La7tv la ricamatrice @ilariacapua e il giornalista Massimo #Giannini”, si legge infatti in un tweet della pagina ufficiale. Da che cosa sceglierà di partire in prime time Giovanni Floris, per il nuovo appuntamento insieme al talk show?

