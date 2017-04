Doctor Foster / Anticipazioni 11 aprile 2017: Simon tradisce Gemma? (prima puntata)

Doctor Foster, prima puntata su Rai1

DOCTOR FOSTER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 APRILE 2017: LA SERIE BRITANNICA - Proposta davvero succulenta quella che fa Rai 1 per la prima serata di oggi, martedì 11 aprile 2017: a partire dalle 21.20 verrà trasmesso il primo appuntamento di Doctor Foster, serie britannica scritta da Mike Bartlett e trasmessa dalla BBC nel 2015. Una prima visione assoluta: nel Paese d’origine Doctor Foster era organizzata in cinque episodi da 60 minuti l’uno, ma il primo canale nazionale ha scelto di spezzarla in sole due serate. La seconda e ultima puntata verrà proposta ai telespettatori già domani, mercoledì 12 aprile 2017. La principale protagonista è Gemma Foster, una stimata dottoressa che lavora al Parminster Medical Centre: anche sotto il punto di vista degli affetti e della famiglia, Gemma sembra essere in una botte di ferro. Ha un marito che (forse solo apparentemente) la ama, Simon; e un figlio di nome Tom. La sua vita verrà completamente sconvolta quando inizierà a dubitare proprio della fedeltà del coniuge: la sta tradendo? E con chi?

DOCTOR FOSTER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 APRILE 2017: GLI ATTORI - Gli attori protagonisti di Doctor Foster sono Suranne Jones, che ha vestito i panni di Gemma, e Bertie Carvel, che ha invece dato il volto a Simon. Scranne Jones è un’attrice e produttrice inglese che vanta una ricchissima carriera: sono diversi i premi da lei ricevuti anche per Doctor Foster. L’anno scorso, infatti, la protagonista si è aggiudicata il National Television Award for Best Drama Performance, il Broadcasting Press Guild Award for Best Actress, il BAFTA Awards nella stessa categoria e il Royal Television Society Award for Best Actor (female). È stata nominata anche ai Tv Choice Award, ma in questo caso il premio lo ha portato a casa la collega Sarah Lancashire, con Happy Valley. Anche Bertie Carvel è un attore di origine britanniche, molto conosciuto per il suo talento e il suo grande impegno nei musical. La sua carriera televisiva è allo stesso modo florida. Pronti a conoscerli nei rispettivi ruoli?

DOCTOR FOSTER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 APRILE 2017: LA TRAMA - Gemma Foster è un medico affermato: la sua vita inizia ad andare in pezzetti quando casualmente trova un capello biondo sulla sciarpa del marito Simon, che non ha mai sospettato di infedeltà. La sta tradendo? La prima persona che le viene in mente è proprio l’assistente di Simon, la giovane Becky: ma sarà davvero lei l’amante che sta cercando? Invece di ricercare un faccia a faccia con l’uomo, per ascoltare le sue ragioni,Gemma sceglie di sfogarsi e confidarsi con un collega, Ros, sul posto di lavoro. Il primo appuntamento con Doctor Foster in programma stasera ci presenterà anche la situazione lavorativa e tutto l'entourage di Gemma: la donna si troverà ad aiutare un giovane paziente di nome Carly, e costringerà un collega anziano, che soffre di una dipendenza dall’alcool, a lasciare il posto e andare in pensione.

