Giuliana De Sio Vs Ballando con le Stelle/ Milly Carlucci risolve il caso con un video: ecco le sue parole

Giulia De Sio, Ballando con le stelle

Giuliana De Sio Vs Ballando con le Stelle, la risposta di Milly Carlucci in un video - Finisce così la lunga diatriba che ha visto protagonista Giuliana De Sio a Ballando con le Stelle 2017? Sembra proprio di sì e a metterci la pezza è ancora una volta la padrona di casa, Milly Carlucci. In un piccolo video (che potete vedere cliccando qui) proprio la conduttrice del talent show di Rai 1 ha pensato bene di parlare al suo pubblico confermando che in un programma come Ballando, specie nella sua fase calda, succede sempre di tutto così come a teatro con la differenza che in quel caso succede dietro le quinte e in questo succede in diretta tv. Milly Carlucci definisce la De Sio "una meravigliosa attrice, una meravigliosa artista, e una donna sensibile e intelligente che noi adoriamo" sottolineando il fatto che adesso è tornata in sala prove e si sta allenando tranquillamente nonostante tutto quello che è successo. Per chiudere definitivamente il capitolo Giuliana De Sio, Milly Carlucci ha concluso "Per quanto riguarda sabato scorso, tutto ciò che è stato raccontato è un granello di sabbia. Tanto rumore per nulla, direi". Ma cosa è successo sabato scorso nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle?

Sembra che Giuliana De Sio non abbia gradito il voto dei giurati e che, una volta tornata in camerino, abbia distrutto tutto quello che vi era al suo interno. Subito Ivan Zazzaroni prima e Selvaggia Lucarelli poi, hanno preso la palla al balzo annunciando quello che stava succedendo sui social ma la stessa attrice ha minimizzato tutto tornando sul palco per la sua ultima esibizione e raccontando di essere tornata in camerino solo per via di un problema al vestito. Nei giorni seguenti è successo di tutto e non solo l'attrice ha ribadito "di non aver mai distrutto le cose di altri" e poi condividendo un post di Christian De Sica in cui definisce la trasmissione "Noiosa e cafona" dispiacendosi per la sua conduttrice, che stima, e per la stessa collega. Milly Carlucci ha finalmente risolto tutto con questo video?

