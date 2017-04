Gwyneth Paltrow/ “La depressione? Camminare a piedi nudi sulla sabbia può curarla”

Gwyneth Paltrow (Instagram)

Gwyneth Paltrow, "Camminare a piedi nudi nell'erba per curare la depressione": pioggia di critiche per l'attrice - Gwyneth Paltrow divide ancora una volta il web. Dopo la guida sul tema "come comportarsi a letto", che tante critiche aveva scatenato, la nota attrice hollywoodiana torna a far discutere per un recente post su Goop, il suo blog di life-style. Qui svela un suo particolare metodo che potrebbe, a suo dire, aiutare ad allontanare disturbi fisici e mentali come la depressione; quale? Passeggiare a piedi nudi sull'erba o in spiaggia. Questo servirebbe, secondo la Paltrow, ad assorbire l'energia positiva della terra e, di conseguenza, a stare meglio. Inutile dire che tali affermazioni hanno scatenato numerose critiche divise tra chi ci ha scherzato su e chi invece avrebbe trovato inammissibili tali osservazioni.

Gwyneth Paltrow, "l'earthing per curare la depressione": pioggia di critiche per l'attrice - Nel post presentato da Gwyneth Paltrow su Goop, l'attrice spiega il concetto «scientifico» di «earthing» - che lei stessa pratica da tempo - che è appunto l'abitudine di camminare a piedi nudi all'aperto: «L'earthing therapy — spiega l'attrice — si basa sul presupposto intuitivo che connettersi con l'energia della Terra procuri beneficio sia al corpo che alla mente. Molte persone nella nostra comunità giurano che la pratica dell'earthing, chiamato anche “grounding”, sia un'efficace cura non solo per le infiammazioni e l'artrite, ma anche per l'insonnia e la depressione». Le parole dell'attrice non hanno ottenuto i risultati sperati ma solo critiche da parte di chi l'ha ritenuta come la sua nuova "follia".

