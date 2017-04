HATES, HOUSE AT THE END OF THE STREET/ Su Cielo il film con Jennifer Lawrence

Il film è in onda su Cielo in prima serata

HATES - HOUSE AT THE END OF THE STREET, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST - Hates - House at the end of the street è il film in onda su Cielo oggi, 11 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere horror del 2012 diretta da Mark Tonderai (Hush, Le quattro piume, Dog eat dog) ed interpretata da Jennifer Lawrence (la quadrilogia di Hunger Games, Il lato positivo - Silver linings playbook, Passengers), Mark Thieriot (Missione tata, Tre ragazzi e un bottino, la serie tv Bates Motel) e Elisabeth Shue (Via da Las Vegas, Tutto quella notte, L'uomo senza ombra). La critica ha accolto abbastanza freddamente questa pellicola salvando solo la performance di Jennifer Lawrence ma senza risparmiare le critiche sulla sceneggiatura e sul film in generale. E' comunque innegabile che la presenza della Lawrence sia stata uno dei principali, l'unico secondo i più critici, motivi di interesse per questa pellicola. Subito dopo avere realizzato il primo capitolo dell'acclamatissimo Hunger Games l'attrice era infatti in un momento di altissima visibilità e popolarità, anche perchè l'anno precedente aveva ottenuto una candidatura all'Oscar, al Golden Globe e al Saturn Award per la sua interpretazione in Un gelido inverno. L'anno seguente avrebbe ottenuto riconoscimenti ancora più prestigiosi per Il lato positivo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

HATES - HOUSE AT THE END OF THE STREET, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - Sarah (Elisabeth Shue) ha da poco divorziato ed è alla ricerca di un cambiamento. Decide così di trasferirsi insieme alla figlia Elissa (Jennifer Lawrence) in un piccolo paese di campagna. Nella loro nuova casa però cominciano per presto ad accadere fatti strani. Dopo una breve indagine le due donne scoprono che nella casa accanto alla loro un'intera famiglia è stata massacrata, uccisa dalla filgia Carrie-Ann. Unico sopravvissuto della strage è il fratellino Ryan (Mark Theriot). Senza ascoltare la madre, che cerca di allontanare il ragazzo, Elissa comincia a frequentare Ryan. Questi dopo un po' le confessa che era lui a dover badare alla sorellina Carrie-Ann, perchè i genitori erano spesso sotto l'effetto di droghe. A causa di una caduta dovuta alla negligenza del fratellino, la bambina ha riportato da piccola un danno cerebrale che l'ha portata ad essere aggressiva e ad uccidere entrambi i genitori. Fino ad oggi Ryan si è preso cura in segreto della sorella, che tutti credono fuggita chissà dove, e la tiene segregata in casa. Quando Carrie-Ann tenta di nuovo la fuga, Ryan finisce per ucciderla accidentalmente. Questo farà scattare qualcosa nella mente del ragazzo portandolo sull'orlo della follia, come presto scoprirà la stessa Elissa.

