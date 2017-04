IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Emilia legata ad una bomba, la sua famiglia la salverà?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 11 APRILE: EMILA LEGATA ALLA DINAMITE - Canale 5 trasmetterà oggi la nuova puntata de Il Segreto, nella quale la vita di Emilia sarà appesa ad un filo. Rafaela, infatti, farà ritorno a Puente Viejo e prenderà in ostaggio la moglie di Alfonso, legandola ad una sedia nella quale ci sarà anche una bomba ad orologeria. La sorte della donna sarà appesa ad un filo poiché l'esplosione sembrerà inevitabile. Emilia, infatti, chiederà ai suoi familiari di allontanarsi dalla locanda anche se non potrà raggiungere il suo obiettivo. Soprattutto Alfonso non avrà nessuna intenzione di allontanarsi, annunciando di essere pronto a morire al fianco della moglie. La caparbietà e il coraggio di Ramiro saranno provvidenziali per risolvere la questione: l'ex soldato riuscirà a disinnescare l'ordigno e a salvare la cognata, non prima di avere dato a Rafaela una bella lezione. La terribile anarchica uscirà di scena una volta per tutte?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NOVITA' A NON FINIRE A PUENTE VIEJO! - Le puntate spagnole de Il Segreto in onda nelle ultime settimane hanno sancito l'entrata in scena di nuovi personaggi, destinati a causare problemi a non finire agli storici protagonisti. Tra di essi non possiamo dimenticare Lucia, l'amica cubana di Camila, che ha posato gli occhi su Hernando, dimostrando di essere pronta a tutto per conquistarlo. E a quanto pare presto ci riuscirà, considerando che i due coniugi Dos Casas saranno sempre più lontani. Ci sarà ampio spazio anche per un'altra new entry: Marcela, la figlia del mugnaio, in attesa di un bambino da Matias. E con Marcela arriverà presto anche il suo problematico padre. Si tratterà di Paco, furioso con il ragazzo e tutta la sua famiglia per non avere rispettato la figlia. Nonostante le due parole dell'uomo, però, Matias resterà fermo nella sua intenzione di sposare la ragazza, dando un padre e un nome al bambino che porterà in grembo...sempre che sia suo figlio! I dubbi in Spagna si fanno sempre più concreti.

