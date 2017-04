IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Raimundo tenta di aggredire Donna Francisca

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 12 APRILE: HERNANDO CAUSA GLI INCUBI DI BEATRIZ?- A differenza di quanto accaduto le scorse settimane, oggi andrà in onda soltanto l'episodio pomeridiano de Il Segreto. Non ci sarà invece l'attesissimo appuntamento serale, in quanto Canale 5 trasmetterà la finale de L'isola dei famosi. Quella odierna sarà comunque una puntata caratterizzata dalle buone notizie per Los Manantiales: dopo avere ammesso i sentimenti dell'uno per l'altra, Hernando e Camila decideranno di cominciare la loro vita insieme sotto tutti i punti di vista. La loro felicità potrà dirsi completa, considerando anche le buone notizie relative a Beatriz, che ha ripreso a parlare. Eppure un nuovo ostacolo si prospetterà all'orizzonte per la coppia: la giovane Mella vivrà l'ennesimo incubo, anche se questa volta non sarà protagonista il solito bambino da lei visto in passato. Sarà un uomo a tormentarla, il cui volto purtroppo lascerà poco spazio ai dubbi: si tratterà niente meno che di Hernando! E' stato dunque lui a farle del male molti anni prima?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: RAIMUNDO TENTA DI AGGREDIRE FRANCISCA! - La storia d'amore di Donna Francisca e Raimundo è una delle colonne portanti de Il Segreto fin dalla prima oramai lontanissima stagione. La coppia, prima dell'attentato organizzato da Cristobal Garriguez, era vicina dal convolare a giuste nozze, più innamorata che mai, ma ora tutto potrebbe cambiare. La salute mentale del padre di Emilia risulterà particolarmente compromessa e non migliorerà al suo risveglio: Raimundo sarà particolarmente violento e aggressivo e non ricorderà nulla del suo passato. Dopo aver inveito contro Emilia, che caccerà della villa, il patriarca Ulloa avrà parole durissime anche nei confronti di Donna Francisca che tenterà persino di aggredire. La donna sarà talmente spaventata da chiedere al dottore informazioni riguardo il futuro dell'amato. E la risposta non sarà affatto positiva: Raimundo potrebbe restare in questo stato per sempre. Quanto ci metterà Francisca a liberarsi di lui?

