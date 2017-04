ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Oggi, martedì 11 aprile, non va in onda: ecco perché

Isola dei Famosi 2017 oggi non va in onda

ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (martedì 11 aprile) - Il verdetto è rimandato di un giorno: L’Isola dei Famosi 2017 - che si prepara alla finalissima - non andrà in scena stasera, martedì 11 aprile, nonostante il pubblico sia ormai abituato a trovarla in questa collocazione di palinsesti. La rete ammiraglia Mediaset, infatti, lascia spazio al match dei quarti di finale di Champions League che vede scontrarsi la Juventus e il Barcellona, e si è vista costretta a rimandare le attività di tutti i naufraghi di questa 12esima edizione. La finale, come i telespettatori più attenti avranno notato leggendo le scritte in sovrimpressione sul piccolo schermo, prenderà il via domani, mercoledì 12 aprile 2017.

L’atmosfera in Honduras è stata davvero tesa, in particolare per qualcuno dei finalisti, durante gli ultimi giorni di permanenza: Simone Susinna non ha affatto apprezzato le nomination dei suoi compagni. Si è progressivamente isolato da Malena, Nancy Coppola ed Eva Grimaldi, tanto da venire soprannominato “Raz 2”. Anche Degan, avendo ritrovato il luogo della sua prima capanna, dove tutto è cominciato, si è tenuto il più lontano possibile dagli altri sfidanti. Neanche la spesa fatta da Nancy Coppola e Malena ha potuto rinfrancare gli animi e riportare la pace, e ben presto il rientro a Milano è arrivato. I naufraghi saranno nello studio di Cologno Monzese de L’Isola dei Famosi 2017, per scoprire il verdetto del pubblico: chi vincerà?

