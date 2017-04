Il Segreto Anticipazioni spagnole 12 aprile: Lucia inganna Hernando e Camila, sarà la fine del loro amore?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 12 APRILE: LE MENZOGNE DI LUCIA COLPISCONO ANCORA? - La programmazione de Il Segreto in Spagna sarà più breve del solito in occasione della Settimana Santa. La telenovela spagnola, infatti, non andrà in onda il prossimo venerdì, concedendo ampio spazio agli eventi relativi all'importante festività. Per quanto riguarda, invece, l'episodio di domani si ripartirà dai problemi sempre più gravi tra Hernando e Camila. Lucia continuerà ad insinuare che l'amica sia ancora innamorata di Nestor, il suo fidanzato cubano, e sarà talmente convincente da mettere il dubbio nella mente del marito geloso. La situazione peggiorerà quando Camila, del tutto ignara degli intrighi di Lucia, si sfogherà con lei, raccontandole i suoi problemi e ascoltando i consigli della crudele donna. In questo modo si sentirà fuori luogo nella sua stessa casa, credendo che Beatriz e Hernando non abbiano più bisogno di lei. E il peggio dovrà ancora arrivare, questa crisi diventerà presto insanabile?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 12 APRILE: MATIAS SPOSERA' MARCELA? - L'indecisione di Matias non durerà a lungo: dovremo attendere la puntata de Il Segreto in programma domani in Spagna per assistere alla sua proposta di matrimonio a Marcela. Il giovane Castaneda confermerà di essere una persona per bene, disposta a prendersi le proprie responsabilità. Per questo, dopo brevi riflessioni, rifiuterà la proposta di Marcela relativa al solo aiuto economico e chiederà alla figlia del mugnaio di diventare sua moglie. Lei accetterà tra le lacrime, anche se entrambi si diranno preoccupati per il ruolo che dovranno assumere non appena nato il bambino. Matias avrà bisogno di confessare a qualcuno le ultime novità esprimendo le sue paure e la sua tristezza per non potere essere felice al fianco di Beatriz. Per questo si recherà da nonno Raimundo, ancora privo di sensi a causa dei sedativi che gli sono stati dati. Sarà lui per primo a sapere questa importante novità, ma al suo risveglio la ricorderà?

