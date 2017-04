L'OTTAVA NOTA, BOYCHOR/ Su Rai Movie il film con Dustin Hoffman

Il film è in onda su Rai Movie in prima serata

L'OTTAVA NOTA - BOYCHOIR, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST - L'ottava nota - Boychoir è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 11 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola con connotazioni altamente drammatiche prodotta interamente negli stati Uniti D’America nel 2014 il cui titolo originale era Boychoir. Il film è stato diretto dal regista francee François Girard. Di altissimo livello il cast, tra cui spicca un Dustin Hoffman al meglio della forma, nonostante l’età non più verde. Ottima anche l’interpretazione del giovane Garrett Wareing che interpreta la parte principale, quella del giovane Stet. Il film non è una prima televisiva essendo stato programmato diverse volti all’interno dei palinsesti televisivi, sia sui canali via cavo che su quelli della rete pubblica. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'OTTAVA NOTA - BOYCHOIR, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia si basa sulla vita di un ragazzino problematico di nome Stet, egli nella sua seppur giovane vita si è ritrovato ad affrontare diversi problemi, non ultimo quello di possedere una famiglia d’origine violenta e poco propensa a credere alle sue doti di cantante ma la sua vita cambia totalmente con l’improvvisa morte della madre alcolizzata da lungo tempo, e la contestuale e del tutto inaspettata conoscenza del vero padre biologico, portano il ragazzino ad accedere inaspettatamente nel coro delle voci bianchi dell’importante National Boychoir Academy. Stet, nonostante la fortuna di poter frequentare un'accademia d’élite, il ragazzo si ritrova totalmente spaesato, tra compagni che lo torturano e il ricordo del suo piccolo paesino al centro di quel Texas rude e molto lontano dall’austero collegio in cui adesso vive. A credere nel ragazzino sembra esserci solamente il capo del coro, quel Maestro Carvelle, interpretato in maniera del tutto magistrale dal grande Dustin Hoffman. Lo spettatore viene cosi portato all’interno della dura lotta necessaria a conquistarsi un ruolo principale nel coro, che nonostante sia formato solo da giovani talenti, non è secondo per crudeltà alle scuole militari più dure.

