LA LEGGE DEL CAPESTRO/ Su Iris il film con James Cagney

Il film è in onda su Iris in seconda serata

LA LEGGE DEL CAPESTRO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST - La legge del capestro è il film in onda su Iris oggi, martedì 11 aprile 2017 alle ore 23.30. Una pellicoal di genere western con il titolo originale "Tribute to a Bad Man" realizzata in America nel 1956. La regia è stata curata da Robert Wise mentre il cast è formato da James Cagney, Stephen McNally, Irene Papas e Don Dubbins. La storia raccontata nel film è tratta da un racconto dello scrittore americano Jack Warner Schaefer intitolato "Hanging's for the Lucky" ed è stato pubblicato nel 1952. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA LEGGE DEL CAPESTRO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - Steve Miller (Don Dubbins) è un ragazzo della Pennsylvania, grazie a lui Jeremy Rodock (James Cagney), un facoltoso allevatore di cavalli, sfugge ad una pericolosa imboscata. Rodock, pur dimostrando in più occasioni di avere una grandezza d'animo, è fondamentalmente un uomo crudele e per questo è molto odiato. Il ricco allevatore è abituato a fare giustizia a modo suo, giustiziando all'istante tutti quelli che agiscono illegalmente, specialmente se commettono azioni ai suoi danni. Il giovane Steve va a lavorare nel ranch di Rodock, dove vengono adottati dei sistemi completamente contrari alla sua indole mite. Nell'abitazione di Rodock vive anche Jocasta Costantine detta Jo (Irene Papas), una giovane che l'uomo ha accolto in casa sua per toglierla dallo stato di miseria in cui viveva e per offrirle quindi una vita migliore. Anche la ragazza non approva i modi spietati del suo benefattore, quindi, prova molta simpatia per Steve che la pensa esattamente come lei. Quando McNulty (Stephen McNally), che lavora al servizio di Rodock come mandriano e mostra un particolare interesse per Jo viene licenziato, il cowboy decide di vendicarsi. Con l'aiuto di alcuni suoi amici, si impossessa di alcuni puledri del rach, Rodock si accorge subito della rapina e acciuffa i colpevoli, invece di impiccare subito i responsabili come avrebbe fatto normalmente, decide di sottoporli ad un vero supplizio, dovranno raggiungere la più vicina stazione di polizia, ma ci dovranno arrivare a piedi nudi e attraversando la distesa desertica. Jo e il suo nuovo amico Steve, di fronte a questa nuova crudeltà di Rodock, decidono insieme di lasciare per sempre il ranch, Jo però non può dimenticare il bene che ha ricevuto dall'allevatore, quindi ci ripensa e ritorna indietro. A questo punto Rodock promette alla ragazza che presto l'avrebbe sposata. Il viaggio solitario del giovane Steve Miller continua, in direzione West.

