LE SPACCATE DI BALLANDO/ Luciana Littizzetto: "accavallamenti da Sharon Stone da proiettare al meeting di CL"

Ballando con le stelle

LE SPACCATE DI BALLANDO, LUCIANA LITTIZZETTO: "ACCAVALLAMENTO DI SHARON STONE DA PROIETTARE AL MEETING DI CL" - Luciana Littizzetto all'attacco di Ballando con le stelle: la comica ieri a Che tempo che fa ha parlato del programma di Milly Carlucci nel suo monologo. Nel mirino le "pericolose piroette" delle concorrenti, in particolare la spaccata di Alba Parietti: «Meno male che aveva la banda larga del vestito, se no si sarebbe vista tutta l'origine del mondo. Da lì è scaturito il bing bang, è partita una radiazione che ha fatto schiudere le iolande». E, in effetti, tutte le altre concorrenti dopo l'esibizione hot della showgirl si sono messe altrettanto in mostra. «È un continuo divarichio, in confronto l'accavallamento delle gambe di Sharon Stone in Basic instict è una roba da proiettare al meeting di Cl, è il trend patatonic!», ha scherzato Luciana Littizzetto, sentendosi in dovere di ironizzare sul maggior momento culturale agostano italiano da oltre 30 anni a questa parte commentando il trash grazie al quale Rai 1 è riuscita per la prima volta a battere Canale 5 negli ascolti, sgambettando sul bancone di Fabio Fazio.

Dopo aver scambiato Martina Stella con Anna Falchi, la comica si è rivolta alla Rai: «Dovrebbe prevedere un rimborso spese per le cerette». Poi ha lanciato una proposta a Ballando con le stelle: la riduzione da parte dei coreografi delle spaccate nelle esibizioni oppure l'introduzione delle spaccate dei maschi per par condicio. «Voglio vedere anche Martin Castrogiovanni con le sue noci di cocco, anche Fazio». Il conduttore di Che tempo che fa, però, non ne vuole proprio sapere: «Ho due ernie». La chiosa finale è dedicata, dunque, al cambiamento delle mode: prima, infatti, ci si scandalizzava per la visione di un capezzolo. «Ora c'è quella della iolanda che sbuca fuori...». E allora la domanda sorge spontanea per Luciana Littizzetto: «Ballando finirà nei canali hot a pagamento?». CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL MONOLOGO DI LUCIANA LITTIZZETTO.

