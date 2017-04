MARIANO DI VAIO/ Uomini e donne, non è lui il corteggiatore, ma il web impazzisce

Uomini e donne, Pietro Tartaglione e Mariano Di Vaio

Uomini e Donne, Pietro Tartaglione stupisce Maria De Filippi: "È identico a Mariano Di Vaio!" - Mariano Di Vaio spunta a Uomini e Donne, ma non è davvero lui. In verità il corteggiatore che tanto somiglia al noto fashion blogger è Pietro Tartaglione, 27enne di Caserta che sembra aver positivamente colpito la tronista Rosa Perrotta. È stata proprio lei a notare, così come Maria De Filippi, la sua grande somiglianza con Mariano Di Vaio, trovando invece totalmente contrario Tina Cipollari. L'opinionista si è infatti fortemente opposta alle dichiarazioni di Maria e Rosa, trovando ben poco in comune tra i due ragazzi e polemizzando con la tronista e la conduttrice per tale motivazione.

Uomini e Donne, Pietro Tartaglione uguale a Mariano Di Vaio? Rosa Perrotta molto colpita dal corteggiatore - Ma chi è Pietro Tartaglione, che ha sbalordito Maria De Filippi con la sua somiglianza con Mariano Di Vaio? Ventisettenne di Caserta, è un laureando in Giurisprudenza che già lavora in uno studio legale. Amante di viaggi, moto e sport, gioca a calcio a 5 nella Ray League. Si è ritrovato in molte delle caratteristiche elencate da Rosa Perrotta nel suo video di presentazione e la tronista ha confermato in studio di aver ritrovato in lui effettivamente un ragazzo raffinato, affine al suo pensiero e molto intelligente oltre che un bel ragazzo che non le dispiace affatto. I due sono infatti usciti in esterna solo una volta ma hanno mostrato già un palese feeling, confermato poi in studio da entrambi.

