MARTINA STELLA/ Un altro figlio nei sogni dell’attrice: intanto riunisce i fan (Ballando con le stelle)

Martina Stella

MARTINA STELLA, UN SECONDO FIGLIO? È NEI NOSTRI DESIDERI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 11 APRILE) - Martina Stella attende con trepidazione il verdetto del televoto, che le permetterà di scoprire se potrà continuare o meno la sua avventura a Ballando con le stelle 2017: la partecipazione al dance show guidato da Milly Carlucci l’ha posta sotto i riflettori per la sua determinazione (ha ballato per diverse puntate con un tutore a causa di un infortunio) e per la sua bravura. Dopo l’eliminazione, è riuscita comunque - sabato scorso - a rientrare in gara: l’ultimo step è appunto quello di vincere il televoto contro Antonio Palmese e Martin Castrogiovanni. Sembra davvero un periodo d’oro, a livello professionale, per l’attrice: e la vita privata? Di recente, Martina Stella si è confessata in esclusiva sulle pagine del settimanale Gente, e ha ammesso che tra i desideri futuri c’è quello di avere un secondo figlio, insieme al marito Andrea Manfredonia. “Ginevra (la figlia avuta da Gabriele Gregoriani, che ora ha 4 anni, ndr) me lo chiede spesso, vorrebbe una sorellina con la quale giocare”, ha confermato.

MARTINA STELLA, L’ATTRICE CHIAMA A RACCOLTA I FAN, INSIEME A SORELLA E MADRE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 11 APRILE) - Dopotutto, l’impegno nel programma della prima rete nazionale si può dire quasi concluso: il prossimo 29 aprile verrà disputata la finalissima di Ballando con le stelle 2017. Attimi di pausa, dunque, arriveranno a breve: ora Martina Stella sembra concentrata a richiamare l’attenzione dei followers, per ricevere il supporto necessario e giocare per il podio. L’altro giorno, la concorrente ha realizzato un video - pubblicato poi su Instagram - insieme alla sorella e alla madre, Bianca. “Follie in famiglia” ha esordito l’aspirante ballerina, lasciando poi alla parola ai suoi famigliari che hanno fatto due promesse particolari, che verranno rispettate se Martina, sabato 15 aprile 2017, dovesse riuscire a riconquistare la pista da ballo. Vedremo come andrà a finire… Clicca qui per vedere il video di Martina Stella direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

