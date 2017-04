Mario Serpa e Claudio Sona / A Uomini e Donne per tornare insieme? La verità è un'altra!

Mario Serpa

Uomini e Donne, Claudio Sona e Mario Serpa di nuovo insieme? La verità sembra essere un'altra - L'attesa sta per concludersi: Mario Serpa e Claudio Sona stanno per ritrovarsi nuovamente faccia a faccia. C'è grande fermento tra i fan dell'ex coppia che sperano che il confronto da lungo tempo sperato possa portare ad un riavvicinamento, eppure la situazione sembra essere molto diversa da così. Negli ultimi tempi per Mario si è parlato della possibilità di poter tornare proprio a Uomini e Donne ma stavolta come tronista, idea inizialmente smentita dal Serpa che sembra tuttavia aver iniziato a ripensarci. Nel corso di una recente intervista alla trasmissione di radio Radio, Non succederà più, Mario Serpa di fronte alla fatidica domanda ha infatti esposto la sua idea a riguardo: "Che ansia! Io magari di qua a settembre ho trovato la persona giusta. Aspettiamo settembre se me lo dovessero proporre".

Uomini e Donne, Mario Serpa da fidanzato di Claudio Sona a nuovo tronista del Trono Gay? - Parole che portano inevitabilmente a pensare che il suo non sia proprio un no al Trono Gay, soprattutto se aggiunto a queste altre dichiarazioni: "Se tu adesso me lo chiedi, ti dico di no, io ho già fatto l’esperienza, però mai dire mai. Usciti da quel contesto, siamo stati assaliti non ce lo aspettavamo neanche noi, e la vita privata è venuta a mancare a tutti e due, e non so se riuscirei ad affrontare un’altra volta, questo tipo di percorso". Se entro settembre Mario Serpa non ha ancora trovato l'amore, potremmoi realmente ritrovarlo sul trono di Uomini e Donne. D'altronde proprio dopo la fine del percorso fatto con Claudio Sona, spuntarono delle indiscrezioni secondo le quali Mario in passato aveva tentato proprio la strada del tronista facendo l'apposito provino. Chissà cosa potrebbe pensarne Claudio se Mario prendesse quello che una volta è stato il suo posto...

