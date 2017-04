Morgan lascia Amici serale 2017/ Ufficiale Maria De Filippi: “l'abbandono è un mio fallimento" Cosa è successo

Morgan Amici 2017

Morgan lascia il ruolo di coach ad Amici 2017! Arriva l'annuncio ufficiale di Maria De Filippi: "Ho sbagliato!" - Notizia annunciata ma comunque clamorosa quella che arriva da un comunicato fatto all'Ansa da Maria De Filippi: Morgan è ufficialmente fuori dal serale! Non sarà più lui il direttore artistico della squadra Bianca e la conduttrice lo annuncia con rammarico e delusione: "Sono purtroppo costretta a confermare le voci che annunciano l'uscita di MORGAN da Amici. E' vero e lo considero un mio fallimento. - esordisce la De Filippi, che spiega - E' un musicista e sa tanto di musica, doti eccezionali per ricoprire, credevo, il ruolo di Coach capitanando una delle due squadre che si fronteggiano durante la fase serale di Amici. E ho sbagliato. Non nel riconoscergli queste prerogative perché le ha, ma perché ho creduto che potessero bastare, non valutando che avrebbe anche dovuto ricoprire un altro aspetto purtroppo altrettanto necessario: corrispondere alle esigenze dei ragazzi". Maria De Filippi spiega quindi come Morgan non sia riuscito a creare legami con i ragazzi in gara, portandoli a credere in tutto e per tutto nel loro coach.

Morgan lascia il ruolo di coach ad Amici 2017, Maria De Filippi spiega cos'è accaduto - Maria De Filippi continua ad elencare le motivazioni che hanno portato all'addio di Morgan e si sofferma sui componenti della squadra Bianca: "Si sono sentiti non compresi, mai esaltati non nelle loro doti perché non sanno nemmeno se le hanno, ma nello spirito di entusiasmo inteso come tensione positiva, e di fiducia con cui si vorrebbe e dovrebbe affrontare il palco del serale e la gara. - poi osserva - Amici è e vuole rimanere un programma che racconta al pubblico le vicende di alcuni ragazzi che hanno talento e che sperano di vederlo riconosciuto da chi fuori dal programma, potrà offrire loro un'occasione di far diventare quel che sognano, realtà. E io questo non posso tradirlo". Morgan lascia quindi il posto di direttore artistico dei Bianchi, ma la De Filippi chiarisce comunque di non volerlo perdere e di lasciare comunque a lui un ruolo diverso e fuori dagli schemi del coach. Ciò vuol dire che il suo posto verrà preso da un'altra persona, probabilmente presentata ufficialmente nella prossima registrazione: che si tratti proprio di Emma Marrone?

