NAIKE RIVELLI/ La figlia di Ornella Muti smentisce: non parteciperemo al Grande Fratello Vip (video)

NAIKE RIVELLI, LA FIGLIA DI ORNELLA MUTI SMENTISCE: NON PARTECIPEREMO AL GRANDE FRATELLO VIP - Proprio mentre su Canale 5 il pubblico è in attesa della finalissima de L’Isola dei Famosi 2017, hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni relativa al cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Voci che sono arrivate anche alle orecchie di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, attrice ed ex concorrente di Pechino Express (edizione 2015): la loro chiacchierata partecipazione in qualità di concorrenti è stata prontamente smentita con un messaggio condiviso su Instagram. Naike Rivelli esordisce ricordando il grande cinema italiano al fianco del quale è cresciuta - “Capisco che le nuove generazioni sono spesso disperse nella tv trasse italiana… vi mostro il mondo nel quale mi ha cresciuto la mia mamma…” - e pubblica un video con immagini in bianco e nero, dove spicca una giovanissima Ornella Muti al fianco di altre grandissime personalità del mondo dello spettacolo.

In seguito si rivolge direttamente ad Ilary Blasi, la conduttrice, chiedendole di confermare la loro assenza: “chiedo a Ilary Blasi di rendersi conto… che marciare su falsa pubblicità infangando un nome così pulito e sacro come quello di Ornella Muti è una mancanza di rispetto alla nostra Arte e alla Nostra Storia. Sta SOLO A TE- SMENTIRE IMMEDIATAMENTE…”. Il concetto espresso da Naike Rivelli è stato ribadito anche questa mattina, quando la figlia di Ornella Muti ha postato un video in cui appare camuffata proprio da Ilary Blasi e ha ribadito che non parteciperanno al reality di Canale 5. Clicca qui per vedere il video direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

