Oroscopo di Paolo Fox, previsioni di oggi 11 Aprile 2017 a LatteMiele di tutti i segni dello zodiaco

Paolo Fox, oroscopo 11 Aprile 2017 - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 11 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SALE E CHI SCENDE - Sono diversi i segni zodiacali che salgono e scendono nell'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Sale sicuramente il segno dei Pesci che nonostante un po' di apatia vivrà una giornata serena. E' una situazione invece più disagiata per l'Acquario che potrebbe vivere qualche disagio anche dettato magari da alcune complicazioni fisiche. Non ci si sente infatti al cento per cento e la volontà è quella di reagire, provando subito a trovare una soluzione laddove invece pare che ci siano solo momenti complicati. Sale il Leone che fino a domani ha un cielo davvero importante, il consiglio in questi casi è sempre il solito e cioè di agire finché il momento si rivela interessante. Sale anche il Sagittario che in questo periodo potrà vedere nascere conoscenze interessanti. Si potranno così vivere delle emozioni interessanti sia per quanto riguarda l'amicizia che soprattutto il campo dell'amore dove da un po' di tempo non arrivano sorrisi.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 11 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali si possono considerare né carne né pesce per l'oroscopo di oggi, martedì 11 aprile 2017, nell'oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il noto astrologo sottolinea come la Vergine debba ricostruire un equilibrio. E' un momento infatti in cui c'è un po' di stress, in un mese che non vede un cielo particolarmente positivo. C'è la voglia di mollare, che è però contrastata da un'altra forza interna che non si arrende mai. In bilico si sente anche il segno dei Gemelli che è teso ma combatte e non si arrende. La volontà è quella di provare sempre e comunque a uscire dalle situazioni complicate con il ragionamento. Nel lavoro c'è una situazione che si può considerare debole e un po' in debito d'ossigeno. Solo con la calma, l'applicazione e la tranquillità acquisita dopo un lungo processo di lavoro si riuscirà a trovare una via d'uscita. Staremo a vedere chi troverà delle risposte in queste ore e chi invece dovrà ancora un po' pazientare.

OROSCOPO DI PAOLO FOX: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 11 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Paolo Fox ha fatto l'oroscopo per la giornata di oggi, martedì 11 aprile 2017, ai microfoni di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete è un po' arrabbiato, in un momento fatto di tensione e confusione. Il Toro invece è pronto a un momento di grandi investimenti che però dovrebbero essere molto cauti e tutelati anche da diverse situazioni particolari. Il Cancro invece è pressato da una situazione piuttosto complicata, lo stress arriva sia dalla famiglia che dal lavoro senza via di fuga. La Bilancia combatte delle battaglie personali e contro altre persone che porterà a diverse situazioni di grande instabilità. La Vergine deve fare il punto della situazione, cercando delle motivazioni per quanto riguarda il lavoro. Aprile non sarà un mese facile e sicuramente però c'è la volontà di andare a calarsi in un momento che potrebbe anche rivelare delle soluzioni. Sarà invece una giornata facile per i Pesci che comunque rimarranno apatici e con pochi riflessi. Bisogna evitare di diventare pigri, perché c'è la possibilità di reagire subito anche di fronte a situazioni negative.

© Riproduzione Riservata.