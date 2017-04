QUANTICO 2/ Anticipazioni puntata 11 aprile 2017: Owen, la verità sul suo passato

Quantico 2, in prima Tv assoluta su Fox

QUANTICO 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 11 aprile 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Quantico 2, in prima tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Zrtorch". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: alla Farm, Owen (Blair Underwood) istruisce le reclute nella prossima missione. Dovranno infatti intraprendere una missione molto pericolosa. Alex (Priyanka Chopra) contesta la difficoltà di dover affrontare una situazione simile, date le poche informazioni fornire dal formatore, ma Harry (Russell Tovey) le impone di intervenire. Nel presente, la Haas (Marcia Cross) ordina che la sede dell'agenzia federale venga evacuata da tutti i suoi agenti. Rivela in seguito a Shelby (Johanna Braddy) di aver aiutato a crearea l'AIC e le impone di ritrattare quanto diffuso pubblicamente. Shelby invece le contesta di comportarsi al pari di un uomo e che lo Stato Maggiore lavora alla fine per lei. Intanto, Nimah (Yasmine Al Massri) prende in ostaggio Alex e Miranda (Aunjanue Ellis). Nel passato, Ryan (Jake McLaughlin) e Sebastian (David Lim) incontrano Gabriel Carrera (Javier Muñoz), fingendo di essere due magnati in cerca di investimenti, mentre Harry rivela ad Alex che potrebbe sbagliarsi sul fidanzato. Dato che Carrera non intende collaborare, Harry e Alex, con il supporto di Dayana (Pearl Thusi), inventano al compagno che la figlia si trova in pericolo. Nel passato, Nimah rivela di essersi alleata con i ribelli per fare la cosa giusta, ma Miranda vule che trovino prima Lydia (Tracy Ifeachor). Alla richiesta di liberare gli ostaggi, Miranda prende la pistola di Alex e la punta alla sua tempia. Nel passato, Alex tramortisce Carrera per incastrare Ryan e lo ammanetta, rivelandogli infine di aver saputo che sta andando avanti senza di lei. Attiva poi l'allarme antincendio per far intervenire le autorità, ma il fidanzato le fa notare che il loro rapporto sta andando alla deriva per la mancanza di fiducia. Intanto, Harry informa i superiori riguardo agli sviluppi con Alex, supponendo che potrebbe diventare una loro risorsa interna alla CIA. Aggancia poi Carly (Paige Patterson), la ragazza che Sebastian sta frequentando ultimamente, ma spende solo belle parole sulla recluta. Più tardi, Dayana fa di nuovo un passo indietro confessando a Leon (Aarón Díaz) di non reputare giuste le loro ultime azioni. Ryan invece rivela a Owen di aver cercato di far cacciare Alex per non compromettere la formazione alla Farm. Nel frattempo, Leon irrompe nella casa sicura e rivela a Nimah di aver scoperto il loro inganno, ma anche di voler collaborare. Owen confesserà invece ad Alex di sapere dell'esistenza di un gruppo che agisce nei sotterranei, ma afferma di non farne parte. Nel capanno, Lydia istruisce le reclute selezionate per la missione terrorista.

QUANTICO 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 11 APRILE 2017, EPISODIO 11 "ZRTORCH" - In Quantico 2x11, Alex dovrà affrontare un'altra situazione spinosa. Nei mesi di formazione alla Farm, Owen incaricherà le reclute di proteggere un testimone molto importante, senza rivelare di essere in realtà lui stesso. La missione verrà compromessa proprio dal formatore, che farà di tutto pur di farsi arrestare dalle autorità, mettendo a rischio la vita di tutti i membri della Farm. Alex dovrà quindi fare di tutto per salvare Owen, riuscendo a scoprire per quale motivo non è più operativo. La rivelazione avverrà grazie ad un incontro fra Owen ed una persona collegata ad una missione fatta in passato, in cui un suo errore ha rischiato la vita ad un testimone. Nel presente, assisteremo finalmente alla liberazione degli ostaggi. Le parole di Shelby hanno infatti sortito il loro effetto sulla Haas, ma a che prezzo? Senza aver identificato i veri terroristi, ogni ostaggio potrebbe rivelarsi una minaccia futura.

