RAPUNZEL, L'INTRECCIO DELLA TORRE/ Su Rai 2 il film d'animazione diretto da Nathan Greno

Il film di animazione è in onda su Rai 2 in prima serata

RAPUNZEL - L'INTRECCIO DELLA TORRE, IL FILM IN ONDA SU RAI DUE OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST - Rapunzel - L'intreccio della Torre è il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 11 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'animazione che è stata diretta nel 2010 da Nathan Greno (Super Rhino, Gigantic) e Byron Howard (Bolt - Un eroe a quattro zampe , Zootropolis) per la casa di produzione Walt Disney. La trama del film è liberamente tratta dalla fiaba di Raperonzolo dei fratelli Grimm, Jaboc e Wilhelm, sono due fratelli vissuti a cavallo tra il '700 e l'800 in Germania. Sono due linguisti considerati fra i fondatori della germanistica, ma nel resto del mondo sono probabilmente più noti per la loro opera di raccolta di fiabe. I fratelli Grimm sono stati infatti a lungo impegnati a raccogliere e pubblicare le favole e fiabe tradizionali più popolari d'Europa. Fra queste, che molti credono erroneamente scritte direttamente dai Grimm, vi sono Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Cenerentola, Il pifferaio di Hamelin e molte altre, fra cui appunto Raperonzolo. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

RAPUNZEL - L'INTRECCIO DELLA TORRE, IL FILM IN ONDA SU RAI DUE OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - Madre Gothel è una vecchia e perfida strega che un giorno trova nel bosco un fiore magico, nato da una goccia di Sole. La strega, scopre che cantando si attiva il potere del fiore che guarisce le ferite e permette di ringiovanire. In questo modo la strega può vivere secoli senza mai invecchiare. Il fiore le viene però sottratto per guarire la Regina di un regno vicino, malata e incinta. Quando questa partorisce una bambina, Rapunzel, dai capelli biondi, Madre Gothel capisce che il potere del fiore si è trasferito nella piccola, così decide di rapirla. Rapunzel cresce così in una torre solitaria, con l'unica compagnia occasionale di Madre Gothel, che lei crede essere la sua vera madre. I suoi capelli crescono fluenti e hanno il potere, con il canto, di ringiovanire proprio come il fiore. Ad ogni compleanno Rapunzel vede delle lanterne luminose alzarsi dal suo vero regno natale, senza capire che si tratta di un modo dei suoi veri genitori per ricordarla e sperare che sia da qualche parte ancora in vita e in salute. Per il suo diciottesimo compleanno la ragazza chiede a Gothel di poter uscire dalla torre per assistere da vicino allo strano fenomeno, ma la strega rifiuta, spaventata di poter perdere la sua fonte dell'eterna giovinezza. Nel frattempo Flynn Rider, un ladro, ruba i gioielli della corona e fugge nella foresta inseguito dalle guardie di palazzo. Vagando per la selva, Flynn giunge proprio alla torre di Rapunzel e dopo aver guadagnato la fiducia della ragazza, la convince ad uscire dalla torre. Per lei è l'occasione per la prima volta, di conoscere un amico vero e di scoprire il mondo, ma Gothel e le guardie del re sono alla ricerca della coppia. A questi si aggiungono i complici di Flynn, a cui quest'ultimo ha sottratto la corona. Il ladro, inoltre, non è stato sincero con Rapunzel, e non se la sta portando dietro per puro spirito di amicizia, ma solo per tornaconto personale. Le guardie inoltre hanno un vantaggio inatteso, sono guidate da Maximus, il cavallo cavalcato da Flynn durante la fuga e che ora è in cerca di vendetta.

© Riproduzione Riservata.