ROCK OF AGES/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise

Il film è in onda su Italia 1 in seconda serata

ROCK OF AGES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST - Rock of ages è il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 11 aprile 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere musicale e commedia che è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2012 con la regia di Adam Shankman mentre nel cast sono presenti Diego Boneta, Julianne Hough, Tom Cruise, Russell Brand, Catherine Zeta-Jones e Alec Baldwin. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROCK OF AGES, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel 1987 quando un giovane ragazzo di nome Drew Boley (Diego Boneta) svolge il suo lavoro di cameriere all’interno di un noto locale ed ossia quello di Dennis Dupree (Alec Baldwin) situato lungo la Sunset Strip a Los Angeles. Lungo questo percorso di strada si trovano infatti tantissimi ed importanti club all’interno dei quali spesso si esibiscono i nomi più importanti presenti nel mondo del rock. Drew ha da sempre il sogno della musica e di lavorare nel mondo della musica, così lavora come cameriere aspettando l’occasione giusta per farsi notare. All’interno del locale inizia a lavorare come cameriera anche una ragazza di nome Sherrie (Julianne Hough).Drew si innamora perdutamente di lei e tra i due potrebbe anche nascere qualcosa se non fosse che i due si ritrovano ad affrontare dei seri problemi quando vengono a sapere che il locale potrebbe chiudere nonostante abbia molto successo a livello di pubblico e di serate. Questa situazione da modo a Drew di pensare alla sua vita ed al suo futuro, specialmente quando conosce i motivi del perché si vuole chiudere il locale. Tutto è partito da un’ordinanza del sindaco che sta cercando in qualche modo di mettere fine allo stile di vita senza regole e superficiale che si respira in quella zona della città. Drew è fortemente legato a quel posto così insieme al proprietario del locale, Dennis decidono di creare un piano per convincere tutti gli abitanti di Los Angeles di quanto la musica ed in particolar modo il rock sia l’anima per quella città. Dopo una serie di vani tentativi, finalmente Dennis riesce a convincere a far esibire all’interno del suo locale una nota e popolare rock star ed ossia, Stacee Jaxx (Tom Cruise).

© Riproduzione Riservata.