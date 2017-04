SFIDA NELL'ALTA SIERRA/ Su Iris il film con Randolph Scott

Il film è in onda su Iris in prima serata

SFIDA NELL'ALTA SIERRA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST - Sfida nell'alta sierra è il film in onda su Iris oggi, martedì 11 aprile 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere western prodotta dalla Metro-Goldwyn-Mayer negli Stati Uniti D’America nel lontano 1962 ed è stata diretta dal bravo Sam Peckinpah, un vero e proprio maestro del genere. La pellicola che a causa della sua anzianità di produzione non può essere ascritta a una prima televisiva, vede la partecipazione nel ruolo di attore principale di Randolph Scott che interpreta Gil Westrum, ottimo in tale contesto anche la presenza di Joel McCrea e di Edgar Buchanan. Ma ecco la trama del dìfilm nel dettaglio.

SFIDA NELL'ALTA SIERRA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia ripercorre le vicissitudini di due anziani cow boy, entrambi con alle spalle una vita avventurosa, costellata da infinite avventure e tanti scontri a fuoco. I due Steve Judd e Gil Westrum sono ormai al tramonto delle loro vite, vite che scorrono lente, annoiate e con pochi soldi, con l’unico conforto del ricordo delle tante avventure passate in sella ai loro destrieri. Improvvisamente la loro esistenza riceve una scarica di adrenalina, allor quando ad entrambi viene proposto un ultima pericolosa missione, quella di trasportare un carioco d'oro di una miniera. L'oro dovrà essere portato ad una banca ubicata in un villaggio alla base della montagna da dove si estrae il metallo prezioso. Gil accetta il lavoro, ma la sua idea è quella di rubare l’oro e di passare il resto della sua vita negli agi che la rapina consentirebbe, nel piano viene coinvolto un amico dell’anziano cow boy, il giovane Heck Longtree (interpretato ottimamente da Ron Starr). Il viaggio ha inizio e vede i tre prima di raggiungere la miniera alloggiare per una notte nella fattoria di un agricoltore molto religioso Joshua Knudsen. Il gruppo appena arrivato nota una grande tensione all’interno della fattoria, in essa vive la figlia del fattore, la bella e avvenente Elsa che a causa della sua vivacità, mal sopporta le direttive abbastanza dure impartite dal padre a tutta la famiglia. Alla partenza del gruppo, i tre si accorgono che Elsa li ha seguiti di nascosto, la donna infatti è innamorata di un minatore e ha sfruttato il viaggio dei cow boy per sfuggire all’oppressione del padre. Malvolentieri Steve, Gil e Heck la accompagnano, una decisione che però sarà foriera di molti guai. Arrivati infatti alla miniera e dopo aver recuperato l’oro, i tre devono impegnarsi allo spasimo per salvare la loro nuova amica, ella infatti conosce il vero lato del futuro marito, un lato violento e per nulla gentile. Come se non bastasse anche la famiglia del minatore è una famiglia violenta, e i tre devono intervenire con le armi per scongiurare una violenza tentata sulla donna dai fratelli del futuro sposo. Inizia cosi un viaggio avventuroso del gruppo, che non solo deve sfuggire ai minatori che li inseguono per recuperare l'oro, ma deve anche portare in salvo la donna, una donna che alla fine minerà l’equilibrio dell’intero piccolo drappello.

