STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Champions League e Dirty Dancing (martedì, 11 aprile 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 11 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 11 aprile 2017, le reti del Biscione propongono un'ampia scelta di programmi ai suoi telespettatori che tra la Champions League e gli interessanti film di ogni genere che vengono trasmessi, scegliere è davvero difficile. Oltre l'attesissima partita tra Juventus e Barcellona che verrà trasmessa su Canale 5, Italia 1 manda in onda un film romantico che ha segnao molte generazioni e anche se è datato 1987, Dirty Dancing riesce sempre ad ottenere un buon numero di scolti. Rete 4 non è da meno e risponde con Baaria, il film di Giuseppe Tornatore, La5, Iris e Italia 2 invece propongono un film sentimentale e due western mentre Top Crime e Boing mandano in onda le serie tv, una dedicata al crime e l'altra invece è adatta ai più piccoli. L'evento più seguito sarà però il quarto di finale di andata di Champions tra la Juventus e il Barcellona. Ma dopo questa breve introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione della serata.

Su Canale 5 c'è l'attesissimo incontro tra Juventus e Barcellona, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. A due anni di distanza dalla finale che vide trionfare il Barcellona per 3-1, i bianconeri tentano l'impresa contro una squadra che si dimostra ancora in condizione strepitosa e che ha guadagnato l'accesso ai quarti superando il PSG in una partita mirabolante. Su Italia 1 va in onda il film sentimentale Dirty dancing, con Patrick Swayze e Jennifer Grey. La sedicenne figlia degli Houseman, in vacanza con la famiglia, si annoia e la ricerca di qualcosa da fare la porta a scoprire le danze affascinanti del personale di servizio dell'hotel che la ospita. Su Rete 4 viene trasmesso il film di Giuseppe Tornatore del 2009, con Ficarra e Picone e Laura Chiatti. Protagonista della pellicola è una famiglia siciliana tra fine dell'Ottocento e la seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto è la terra di Sicilia con i suoi cambiamenti nel corso di quegli anni. Su La 5 Colin Farrell e Jessica Brown Findlay vanno in scena con il film Storia d'inverno, il racconto di una storia d'amore ambientata a New York, con flashback sul 1916. Lui è un ladro, lei figlia di una famiglia facoltosa. Su Mediaset Extra si può vedere la miniserie televisiva Solo per amore, che racconta il rapimento di un uomo e il ricordo di un avvenimento simile accaduto alla moglie vent'anni prima e il perdurare della storia d'amore nonostante le avversità. Per questa prima serata Iris propone un film western del 1962. Uno sceriffo difende un carico d'oro e nel viaggio si trova a dover difendere una donna dal marito, il titolo è Sfida nell'Alta Sierra. Su Italia 2 va invece in onda Vacanze in America, una commedia italiana di metà anni Ottanta con Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Antonella Interlenghi ed Edwige Fenech. Una scolaresca va in gita in America, saranno quindici giorni difficili per i sacerdoti che li accompagnano, perché non mancheranno gli scherzi e le trappole divertenti. Su Top Crime va in onda La rubrica rossa, il secondo episodio della quarta stagione di The mentalist. Infine su Boing continuano le avventure dell'androide travestito da giovane ragazza con Io sono Franky.

© Riproduzione Riservata.