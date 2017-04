STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Doctor Foster, Rapunzel - L'intreccio della torre (martedì,11 aprile 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 11 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 11 aprile 2017, ricca programmazione quella dei canali Rai, che vede tanti film, talk show politici e serie tv, l'offerta è quanto più variegata per i telespettatori che sceglieranno la televisione di Stato per trascorrere la fascia serale del prime time seduti sul proprio divano. Come accade spesso, sarà Rai Uno a farla da padrone con la messa in onda della serie tv Doctor Foster, una prima tv Rai. Grande curiosità anche per conoscere quale sarà il destino di #cartabianca, il talk show politico condotto da Bianca Berlinguer, che nelle prime puntate ha un po' stentato, soffrendo la concorrenza di DiMartedì, il diretto rivale su La7, condotto da Giovanni Floris. Ma scopriamo subito nel dettaglio la programmazione della prima serata Rai.

Su Rai Uno andrà in onda il primo dei cinque episodi della serie tv britannica Doctor Foster, La curiosità degli addetti ai lavori e non, è enorme sulla produzione della Bbc. Sarà interessante scoprire quale sarà il risultato di share che otterrà la serie tv all'esordio, visto che su Canale 5, in contemporanea, sarà trasmessa la partita Juventus-Barcellona, andata dei quarti di finale di Champions League. Nel cast della serie tv girata tra Inghilterra e Irlanda del Nord troviamo l'affascinante Suranne Jones. La seconda rete Rai invece, pensa ai bambini con il film d'animazione Rapunzel - L'intreccio della torre. Si tratta di un fantasy - commedia musicale, della durata di 1 ora e 40 minuti circa. Rai Tre propone un nuovo appuntamento con il programma #cartabianca, che ha per protagonisti gli esponenti di maggior rilievo del panorama politico italiano intervistati ogni settimana da Bianca Berlinguer. I dati di ascolto fin qui non sono stati esaltanti, con uno share che si attesta intorno al 4 per cento. Su Rai 4 verrà trasmessa invece la pellicola del regista Joss Whedon The Avengers con il cast composto da interpreti del calibro di Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo. Downey è Iron Man, Evans veste i panni di Capitan America, Ruffalo quelli di Hulk, Hemsworth è Thor ed infine Scarlett Johansson interpreta Natasha Romanoff. Rai 5, proporrà il film della durata di 75' ambientato nel 1917 durante la prima guerra mondiale, 'Torneranno i prati', ha vinto il premio della critica a San Paolo nel non lontano 2015. Su Rai Movie verrà trasmessoil film L'ottava nota, del regista Girard, il pubblico potrà ammirare nel cast gli attori Dustin Hoffman, Garrett Wareing, Kathy Bates, Josh Lucas e Debra Winger. Infine, su Rai Premium, andranno in onda in prima serata due nuovi episodi della seconda stagione di Blue Bloods. Il primo si intitola Doppio Lavoro, il secondo L'informatore.

