STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Ceramicando, 1992 e Quantico (martedì, 11 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 11 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, martedì 11 aprile 2017, il palinsesto della piattaforma satellitare di Sky sarà dedicata alle serie tv e al grande cinema in esclusiva. Fra i programmi più attesi per questa serata c'è il ritorno della serie tv 1992, andata già in onda due anni fa su Sky, che riparte proprio stasera con i primi due episodi della prima stagione. Parlando sempre di serie tv, Fox Crime manda in onda Law & Order mentre un reality show americano verrà trasmesso su Sky Uno. Passando al cineme invece, su Sky Max andrà in onda il film di Guy Ritchie Snatch-Lo strappo, con protagonisti Benicio del Toro e Brad Pitt in un action-comedy tutto da seguire, Ruby Red II, è il film adatt a tutta la famiglia proposto invece da Sky Family. Ma dopo questa breve rivelazione, passione al dettaglio della programmazione della serata di Sky.

Su Sky Uno andrà in onda il primo episodio dal nuovo programma esclusiva di Sky "Ceramicando". Dieci concorrenti si sfidano dinanzi agli occhi di Kate Malone e Keith Brymer Jones per decretare il più esperto e creativo decoratore di ceramiche. Su Sky Atlantic andrà in onda in prima serata il primo episodio della serie 1992, che ritorna su Sky dopo due anni dalla prima trasmissione. Come si deduce dal titolo, le vicende di questa serie sono incentrate sul Tangentopoli del 1992, e delle correlate inchieste giudiziarie poi definite Mani Pulite. Fra i protagonisti della serie Stefano Accorsi e Miriam Leone. Su Sky Fox andrà in onda un episodio dalla seconda stagione di Quantico, si tratta di una serie tv americana creata da Joshua Safran con protagonisti un gruppo di reclute che attraversa la fase di addestramento per l'FBI nella base di Quantico. La maggior parte di loro si rivela subito brillante e preparata, ma tra di loro si nasconde la mente del più grande attentato terroristico dopo l'11 settembre. Su Fox Life in prima serata, due episodi dalla serie Younger. Le vicende di Younger sono incentrate sulla vita di Liza, una madre quarantenne divorziata che decide di imprimere una svolta alla propria vita spacciandosi per una 25enne agli albori della propria carriera. Su Fox Crime andranno in onda due episodi dalla 20esima stagione di Law & Order, i detective Lupo e Bernard indagano in questi due episodi sulla morte di un aspirante musicista di New York, vicenda in cui sembrano coinvolti più di un sospettato. Su Sky Cinema Uno andrà in onda dalle 21:15 il film 10 Years. Jamie Linden, al debutto alla regia, dirige la storia di un gruppo di amici che si ritrova a dieci anni di distanza dal college riaprendo vecchie questioni amorose e non solo. Nel cast Channing Tatum, Rosario Dawson e Kate Mara. Su SKy Cinema Hits, verrà trasemsso il film Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet dalle ore 21:15. Si tratta di una pellicola girata nel 2013 come adattamento del romanzo Le mappe dei miei sogni, con protagonista la storia del bambino prodigio T.S Spivet, una sorta di scienziato precoce che viene premiato da un importante istituto di Washington per un'invenzione straordinaria. Su Cinema Family dalle ore 21:00 invece, andrà in onda il film Ruby Red II-Il segreto di Zaffiro. Il film costituisce il secondo capitolo della Trilogia delle gemme tedesca basata sul romanzo Blue di Kerstin Gier. Su Cinema Passion dalle ore 21:00 andrà in onda il filme Cate McCall-Il confine della verità; il film, diretto da Karen Moncrieff e prodotto nel 2013, vede protagonista l'avvocato di Los Angeles Cate McCall, che nonostante la brillante carriera nei tribunali californiani deve affrontare il vizio dell'alcol che lentamente la sta portando in rovina. Su Cinema Max andrà in onda alle 21:00 il film Snatch-Lo strappo. Si tratta di un action-comedy del 2000 diretto da Guy Ritchie con Brad Pitt e Benicio del Toro nei panni di un trafficante di gemme e di un Irish Traveller che incontrano i propri destini grazie al fiuto per gli affari.

