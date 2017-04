STEFANO DE MARTINO/ Gli auguri di zia Adelaide e la festa per Santiago, foto (11 aprile)

Stefano De Martino (foto da Instagram)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: GLI AUGURI DI ZIA ADELAIDE E LA FESTA PER SANTIAGO (OGGI, 11 APRILE 2017) - Il dolcissimo post che Stefano De Martino ha dedicato al figlio Santiago nel giorno del suo quarto compleanno ha conquistato la tenerezza dei followers del ballerino di Amici. Mamma Belen non è stata da meno, dedicandogli parole cariche di speranza, che comprendono tutto il meglio che una madre può augurare al proprio figlio. Anche zia Adelaide, la sorella di Stefano, ha voluto augurare un buon compleanno ‘social’ a Santiago: ha condiviso infatti un selfie allo specchio, dove Santiago è appoggiato alla sua gamba intento a guardare attentamente una macchinina. “Buon compleanno amore mio” ha aggiunto Adelaide, semplicemente (clicca qui per vedere il post direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale).

La festa del piccolo è stato un vero e proprio tripudio di colori: una torta a tre strati, gialla, rossa e dalla fantasia muccata, con un cagnolino dalmata realizzato in cima. Palloncini, un gigantesco dinosauro gonfiabile e un Topolino di peluche sono solo alcuni degli oggetti che spiccano nell’immagine condivisa da Cecilia, la sorella di Belen, su Instagram. Il cibo messo in tavolo è tutto a prova bambino: dai tramezzini, alle caramelle, patatine e vere e proprio bottiglie simil-spumante, ma piene di dolcetti. Feste e dediche cariche di affetto, e di certo una giornata indimenticabile per Santiago.

© Riproduzione Riservata.