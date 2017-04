STORIA D'INVERNO/ Su La5 il film con Colin Farrell e Jessica Brown Findlay

Il film è in onda su La5 in prima serata

STORIA D'INVERNO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST - Storia d'inverno è il film in onda su La5 oggi, martedì 11 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere fantastica realizzata nel 2014 ed è stata scritta, diretta e prodotta da Akiva Goldsman (A beautiful mind, Io sono leggenda, La torre nera) ad interpretarla invece troviamo Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli, Total recall - Atto di forza, In linea con l'assassino), Jessica Brown Findlay (Victor - La storia segreta del dottor Frankenstein, Posh, Albatross) e Russell Crowe (Il gladiatore, Robin Hood, Nice guys). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

STORIA D'INVERNO, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - New York, inizio novecento. Peter Lake (Colin Farrell) è un orfano, cresciuto da un ladro molto noto, Pearly Soames (Russell Crowe), che ama uccidere e comanda la banda dei Five Points. Peter però non intende seguire le orme del suo mentore, che lo vorrebbe mettere a capo della banda, così decide di fuggire. Mentre i malviventi del suo patrigno lo inseguono, Peter viene salvato da un cavallo alato, che gli chiede però di svaligiare una casa per lui. Si tratta della villa del ricco Isaac Penn. Introdottosi nella casa per fare il colpo, Peter vi trova però Beverly (Jessica Brown Findlay), la figlia di Isaac. Fra i due scatta subito l'amore, nonostante lei sia malata di consunzione, bloccata in casa e prossima alla morte. Per non lasciarla, Peter decide di rimanere in città anche se braccato dagli uomini di Pearly. Il giorno seguente Isaac decide di portare la famiglia nella loro residenza sul lago, e Beverly invita Peter ad andare con loro. Lì, ne sono certi, Pearly non potrà raggiungerli. Il malfattore tuttavia ingaggia un angelo, con il compito di avvelenare la ragazza. Dopo la morte di Beverly Peter decide di tornare a New York per vendicarla, ma Pearly lo raggiunge per primo e dopo averlo picchiato a morte, lo getta nell'Hudson, convinto di averlo ucciso. Quando Peter si risveglia, si ritrova magicamente catapultato nella New York del 2014, ma non ricorda chi è ed ha perso la memoria.

