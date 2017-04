SORELLE/ Fiction Rai 1, anticipazioni ultima puntata 13 aprile: gli ingredienti del grande successo

Sorelle, fiction Rai 1

SORELLE FICTION RAI 1, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 13 APRILE: L'ENTUSIAMO DEI FAN PER LA SERIE - Gli ascolti sono già un chiaro segnale di quanto la fiction Sorelle sia amata, tanto da avere toccato uno share altissimo. Ma se ancora ce ne fosse bisogno, arrivano anche commenti più che positivi a confermare quando la serie di Rai 1 piaccia, al punto che è già alle stelle la curiosità di seguire l'appuntamento finale di giovedì sera. Tutto piace del programma: a partire dalla trama avvincente, ma anche dagli attori, dalla sceneggiatura, fino ad arrivare a tutte le persone che hanno lavorato duramente per realizzare un prodotto di questo livello. Dopo avere pubblicato un video nel quale appare il dietro le quinte di questa fiction (clicca qui per vederlo), in tanti hanno espresso il loro apprezzamento con commenti davvero espliciti: 'Complimenti a tutti ... da chi ha scritto , sceneggiato, recitato e diretto questo piccolo capolavoro .... finalmente mi piace vedere i canali Rai.... continuate cosi.. bravi !!!!' , ' bravissimi tutti, bell'intrigo di trama, gli attori recitano in modo egregio, ragazzi compresi davvero superlativi' , Bellissima fiction, cast validissimo ma molto intrigante. Speriamo che si risolva tutto nell'ultima puntata'.

SORELLE FICTION RAI 1, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 13 APRILE: CHI HA UCCISO ELENA? - Il conto alla rovescia per l'ultima puntata di Sorelle è ufficialmente iniziato. Giovedì 13 aprile Rai 1 trasmetterà l'epilogo di una delle fiction di maggiore successo della stagione primaverile, capace di tenere incollati ai teleschermi più di sei milioni di telespettatori ogni settimana. Il mix di buoni sentimenti, di desiderio di rivincita ma anche di una buona dose di mistero ha colpito nel segno gli italiani, ansiosi di scoprire come si evolveranno le indagini relative alla morte di Elena (ma lo sarà davvero?). Chiara e Daniele proseguiranno le loro ricerche, scoprendo che Martino Siniscalchi, vicesindaco di Potenza, è il padre di Giulio. Si tratta di un uomo violento e manipolatore che per anni ha pagato Elena affinché mantenesse il segreto di questo legame con il bambino. Ogni indizio ricondurrà alla sua colpevolezza e Chiara non ci metterà molto a chiedere e ottenere l'assoluzione di Roberto, che uscirà pulito da questa complicata situazione. Ma sarà tutto così semplice? Mentre Chiara potrà dirsi una donna nuova, finalmente decisa a portare a termine gli obiettivi prefissati, il dubbio che non tutti i misteri siano stati svelati non mancherà. Dovremo attendere la seconda stagione della fiction per trovare una risposta agli interrogativi ancora in sospeso?

© Riproduzione Riservata.