Stefano Bettarini contro Vieri/ L’inviato dell’Isola dei Famosi ”offende le donne, io al rogo per molto meno"

Stefano Bettarini, duro sfogo contro Vieri: "Lui ha offeso tutte le donne in tv, io messo al rogo per molto meno" - Non ci sta Stefano Bettarini che, di ritorno dall'Isola dei Famosi e rientrato quindi in Italia, rivale un pò di amarezze in una nuova intervista al settimanale Chi. L'inviato torna infatti a parlare della pioggia di critiche ricevute per l'elenco dei suoi "flirt" fatto una notte al Grande Fratello Vip, paragonandolo al comportamento analogo avuto da Christian Vieri a "E poi c'è Cattelan" ma per nulla criticato. «Io ho sbagliato, ma credevo di non essere ascoltato e non ero ospite consapevole di una gag. Bobo è un istintivo, ma questo non giustifica l’episodio. - esordisce Bettarini, che ricorda poi l'episodio preciso - A un certo punto, forse quando ha capito che l’aveva fatta fuori dal vaso, ha detto: “Lei ha un figlio, non posso svelare”. Dietro questa frase c’è l’errore: di Vieri che non ha pensato, del conduttore che non ha stoppato, ma rideva divertito, di Sky, che ha mandato in onda una trasmissione registrata offensiva per tutte le donne".

Stefano Bettarini, duro sfogo contro Vieri e nuove dichiarazioni sul flirt con Dayane Mello - Ma Bettarini non si ferma e anzi incalza: "E se una delle donne di Vieri fosse stata l’ex compagna del conduttore o la moglie di un dirigente? Si rideva lo stesso? Non credo proprio. - sbotta l'invitato dell'Isola dei Famosi al settimanale Chi, che ancora aggiunge - E poi chiudono il programma di Paola Perego per una lista copiata da Internet sulle donne dell’Est, piena di luoghi comuni che, comunque, non hanno ferito nessuno. Vieri, invece, ha ferito nell’intimo le donne con cui è stato e quelle che lo hanno ascoltato da casa. L’avessi fatto io, sarei stato messo di nuovo al rogo. Ma siamo in Italia». Non manca un accenno al flirt avuto con Dayane Mello, sulla quale confessa: «Dayane è una bella ragazza, ma non basta e questo deve capirlo. Lei per me prima del reality era il nulla, dopo il reality resta il nulla. Le auguro il meglio».

