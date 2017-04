THE AVENGERS/ Su Rai 4 il film con Robert Downey Jr. e Samuel L. Jackson

Il film è in onda su Rai 4 in prima serata

THE AVENGERS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - The Avengers è il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 11 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola d'azione dedicata ai supereroi che è stata diretta nel 2012 da Joss Whedon (Serenity, le serie tv Buffy l'ammazzavampiri e Firefly) ed interpretata da Robert Downey Jr. (Iron Man, Tropic thunder, Kiss kiss bang bang), Chris Evans (Captain America - Il primo Vendicatore, Before we go, Snowpiercer) e Scarlett Johansson (Ghost in the shell, Under the skin, Lucy). Questo film rappresenta il coronamento della cosiddetta prima fase del Marvel Cinematic Universe, l'universo narrativo coeso e coerente in cui si muovono tutti i personaggi dei film e delle serie tv targati Marvel. Il team di eroi di The Avengers, replicato quasi inalterato anche nel sequel, comprende Iron Man, Thor, Captain America, la Vedova Nera, Occhio di Falco e Hulk. In questo film corale appaiono anche quasi tutti i comprimari visti nei film solisti dei vari eroi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE AVENGERS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - Loki, dio norvegese dell'inganno e fratellastro di Thor, stringe un accordo con dei misteriosi alieni, i Chitauri, per conquistare la Terra. Il loro obiettivo è il Tesseract, una misteriosa fonte di energia inesauribile già vista nel film di Captain America. Una volta presa il controllo di quest'ultima, i Chitauri potranno aprire un varco fra la Terra e la loro dimensione, e portare il lro esercito alla conquista del pianeta. Per scongiurare tale terribile eventualità, a Nick Fury (Samuel L. Jackson), comandante dell'agenzia di sicurezza internazionale S.H.I.E.L.D., non resta che riunire i più potenti eroi del mondo, ovvero Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chirs Evans), Hulk (Mark Ruffalo) e Thor (Chris Hemsworth), insieme agli agenti S.H.I.E.L.D. Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Occhio di Falco (Jeremy Renner) spreando che siano in grado di prevenire, o almeno bloccare, l'invasione del pianeta. Il problema principale, almeno in primo momento, sono però gli eroi stessi, abituati ad agire da soli invece che a lavorare come un team.

