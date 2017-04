THE BIG BANG THEORY 10/ Anticipazioni puntata 11 aprile 2017: Leonard e Penny a rischio separazione?

The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta su Joi

THE BIG BANG THEORY 10, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 11 aprile 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio della sit-com The Big Bang Theory 10, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "La ricalibratura del rapporto". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Amy (Mayim Bialik) e Sheldon (Jim Parsons) ritornano dal Texas e raccontano a Leonard (Johnny Galecki) e Penny (Kaley Cuoco) la loro avventura. Alcuni giorni prima, durante il tragitto Amy manifesta il desiderio di rendere ufficiale la loro convivenza con Mary (Laurie Metcalf), ma Sheldon è titubante. La madre, infatti, ha fatto delle scenate ai fratelli, in precedenza, proprio per le loro relazioni. Durante il pranzo la fidanzata preme perché Sheldon faccia l'annuncio a Mary, ma con sua sorpresa la reazione è diversa da quella che si aspettava. Mary infatti è felice di sapere che convivono, date le particolari condizioni del figlio. E' costretta infine a rivelargli di averlo sempre considerato strano, visto che non ha mai sperato che trovasse una donna. Sheldon si allontana quindi furioso, ma si presenta dopo ore con degli slip in testa e le pinne da mare ai piedi. La situazione peggiora quando Amy scopre che Mary reputa strana anche lei. Solo durante il viaggio di ritorno la fidanzata rivela a Sheldon di aver informato in precedenza la madre della loro convivenza. Nel presente, Bernadette (Melissa Rauch) ed Howard (Simon Helberg) raggiungono gli amici. Leonard e Penny rivelano invece di aver litigato per via di alcuni episodi di Luke Cage, ma confessano anche di essersi innervositi prima per l'albero di Natale. Nel passato, Penny e Leonard raggiungono una fattoria dove permettono di tagliare il proprio albero, ma le cose non vanno come previsto. Soprattutto quando l'albero cade sul parabrezza e dopo aver fatto una grande fatica a portarlo fino all'appartamento, scoprono che fra i rami cè un animale. Nel frattempo, Bernadette è sempre più stanca perché la bambina non ne vuole sapere di dormire. Visto che Stuart (Kevin Sussman) riesce invece a farla addormentare, Bernadette diventa sempre più depressa perché non crede di essere una brava madre. La ragazza non smette di piangere, continuando anche fino a tarda notte. Alla fine, tuttavia, trova un suo metodo vincente. Howard la trova infatti nel lettino della figlia, abbracciate.

THE BIG BANG THEORY 10, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 4 APRILE 2017, EPISODIO 13 "L'ESITO DELLE VACANZE" - Nell'episodio 10x13 di The Big Bang Theory, Leonard e Penny affronteranno delle nuove tensioni di coppia. Anche Howard avrà il suo bel da fare, ma solo perché non è in grado di distemare il pavimento della casa. In tutto questo, Sheldon si allena a fare più attenzione alla vita delle persone, scoprendo che conosce molte più informazioni. Penny si accorge che Leonard la sta dando fin troppo per scontata. Si ritrova infatti a sognare che il fidanzato le regali una serata romantica e che la ricopra di attenzioni, ma i suoi sogni vengono infratti da un brusco risveglio. Più tardi, Amy, Penny e Bernadette affrontano una serata fra ragazze nell'appartamento della biologa. Penny chiede consiglio a Bernadette, visto che lei e Howard sono sposati da molto più tempo, e rivela che da quando sono marito e moglie Leonard non sembra mettere impegno nei loro inccontri. Intanto, Howard e Raj discutono del pavimento scricchiolante e delle difficoltà nel rimetterlo a posto. Leonard e Sheldon giocano invece a scacchi, ma il fisico non riesce a battere il genio. Penny rientra a casa poco dopo, visibilmente inacidita dal comportamento del marito. Una volta rivelato il suo pensiero, Leonard sottolinea invece di fare tutto l'opposto e l'accusa velatamente di essere incontentabile. Il week end che avevano quindi organizzato alla Spa salta. Il giorno dopo, Sheldon fa di tutto per risollevare l'animo dell'amico, mentre Penny parte per una giornata alla Spa con Amy.

