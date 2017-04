THE CORE/ Su Rai 2 il film con Aaron Eckhart e Hilary Swank

Il film è in onda su Rai 2 in seconda serata

THE CORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST - The core è il film in onda su Rai 2 oggi, martedì 11 aprile 2017 alle ore 23.15. Una pellicola di genere fantascienza che è stata diretta dal regista britannico Jonh Amiel e prodotta negli Stati Uniti D’America dalla Paramount Pictures unitamente alla David Foster Productions. Il film che già è stato programmato negli schermi televisivi del bel Paese, vede la presenza di un cast di attori di buon livello, tra di essi spiccano Aaron Eckhart, Hilary Swank e l’italo americano Stanley Tucci. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE CORE, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film prende il suo avvio dalla morte contemporanea di ben trentadue persone a Boston, le prime indagini puntano l’attenzione sul fatto che tutte le persone decedute avevano impiantato un pace maker, dispositivo probabilmente andato in tilt a causa della variazione del campo elettromagnetico terrestre. Sul fatto indagano due esperti del magnetismo terrestre Josh Keyes e Serge Leveque, entrambi durante le loro indagini vengono messi al corrente di altri inquietanti episodi, avvenuti a Londra e a Los Angeles, episodi che hanno in comune la variazione improvvisa del magnetismo della terra. La causa dopo molte indagini viene individuata nell' improvviso blocco della rotazione terrestre, cosa che mette in pericolo l’intero pianeta visto che farebbe mancare la protezione contro le onde cosmiche. In cerca di aiuto gli scienziati si rivolgono a un inventore definito da tutta la comunità scientifica come abbastanza "estroso", in quanto da anni progetta senza successo una navicella spaziale, che nella sua mente dovrebbe essere capace di penetrare nel centro della terra. In cerca di finanziatori la guida economica della missione viene assunta direttamente dalla Casa Bianca con gli americani che scelgono le professionalità giuste e varano in pochi mesi un progetto che dovrebbe permettere la ripartenza dell’asse terrestre, grazie allo scoppio di cinque ordigni termonucleari da posizionare all’interno della crosta terrestre. Del progetto fa parte anche un esperto informatico che avrà il compito di tenere i contatti con la nave e di impedire che la notizia filtri sui quotidiani online, la maggiore paura infatti delle autorità è quella di scatenare un panico planetario. Per la guida della neonata navicella spaziale vengono arruolati infine due piloti della NASA, protagonisti di uno spettacolare atterraggio con lo space shuttle in avaria a causa della variazione del magnetismo. Lo spettatore viene cosi portato sulla navicella che dopo una prima parte di viaggio perfetto deve superare dei grossi problemi, alla fine gli astronauti riusciranno a posizionare perfettamente gli ordigni, il tentativo però causa la loro morte. La fine della pellicola è tutta dedicata al tributo degli eroi morti, il loro valore sarà svelato al mondo dall’esperto informatico che doveva tenere la notizia nascosta, stante la volontà delle autorità di tenere la popolazione mondiale all’oscuro della vicenda.

© Riproduzione Riservata.