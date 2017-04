TRUMAN CAPOTE, A SANGUE FREDDO/ Su Rai Movie il film con Philip Seymour Hoffman

Il film è in onda su Rai Movie in seconda serata

TRUMAN CAPOTE - A SANGUE FREDDO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 APRILE 2017: IL CAST - Truman Capote - A sangue freddo è il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 11 aprile 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere biografica con connotazioni drammatiche è stata prodotta nel 2005 grazie ad una collaborazione congiunta tra più case di produzioni Canadesi e Americane. Il film è statodiretto ottimamente dal bravo Bennett Miller, regista che grazie alla pellicola ha conquistato la nomination al festival di Berlino del 2006, di altissimo livello il cast di attori, tra di essi spicca la presenza di Philip Seymour Hoffman che interpreta Truman Capote, di rilievo anche la partecipazione della grande Catherine Keener, la quale ha ricevuto finanche una nomination all’Oscar per la sua bella interpretazione. La pellicola non è una prima televisiva, essendo stata programmata più volte sui canali televisivi del bel paese, riscuotendo comunque sempre un ottimo successo in termine di audience. Ma vediamo la trama def ilm nel dettaglio.

TRUMAN CAPOTE - A SANGUE FREDDO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 11 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia si rifà alla vita di Truman Capote, scrittore eterogeneo che ha fatto la storia della letteratura americana del secolo scorso. In particolar modo il film ripercorre i sei anni della vita dell’autore, anni seguenti al grande successo del volume "Colazione da Tiffany", dedicati alla stesura di un volume d'inchiesta che analizzava lo sterminio di una famiglia, i Clutter, che abitava nella piccola cittadina americana di Holcomb. Lo scrittore, interpretato ottimamente da Philip Seymour Hoffman, in tale contesto rintraccia uno dei due assassini, Perry Smith, e insieme ad esso ripercorre gli attimi che hanno portato alla tragedia, analizzando le motivazioni che hanno fatto da sfondo all’uccisione. Truman nel suo lavoro si fa aiutare da una sua amica d’infanzia, Harper Lee, la quale grazie al suo lavoro ha accesso ai verbali redatti all’epoca della strage dalla polizia. Lo spettatore sarà portato in un crescendo di emozioni all’interno della mente di Smith, un assassino ossessionato dalla conoscenza e dalla cultura, ma spietato e cinico durante i tanti crimini che hanno fustellato la sua vita. Lo scrittore nel film, parimenti alla realtà, uscirà distrutto dalla conoscenza della psiche dell’assassino, un uomo che con i suoi problemi mentali segnerà profondamente la vita di Truman. Egli vivrà sulla sua pelle una distruzione interiore che lo porterà ai limiti della pazzia, permettendogli di pubblicare il suo ultimo volume, a Sangue freddo, un libro che lo farà conoscere a tutto il mondo, ma che di fatto sarà l’ultimo suo grande successo letterario.

© Riproduzione Riservata.