UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Claudio Sona e Mario Serpa, l’atteso confronto televisivo (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: CLAUDIO E MARIO FACCIA A FACCIA, QUANDO? - Il trono classico di Uomini e Donne, specie negli ultimi tempi ha creato delle coppie davvero amatissime dal pubblico. Ne sanno qualcosa Claudio Sona e Mario Serpa, ex protagonisti del primo trono gay della storia del programma che ha letteralmente fatto impazzire i fan della trasmissione ideata e condotta da Queen Mary da ben 21 edizioni. Dopo appena tre mesi di frequentazione però, Claudio e Mario hanno incominciato ad avere la prima crisi che presto li ha portati alla separazione definitiva. Claudio, durante il corso delle passate settimane, è stato ospite di Verissimo e, nell'intervista con Silvia Toffanin, ha avuto modo di raccontare al suo pubblico i veri motivi che l'hanno spinto a mettere da parte la storia con Mario. Essenzialmente, la coppia aveva molteplici problematiche caratteriali. Claudio è freddo e distaccato mentre Mario è di pancia, istintivo e amante delle coccole. Inoltre, Claudio non si è innamorato di Mario e, le divergenze del carattere non hanno permesso alla coppia di superare gli ostacoli.

Lo scorso sabato invece, dopo l'ex tronista, è stato ospite anche Mario che ha ribadito l'impossibilità di poterci/volerci riprovare e, velatamente, ha anche evidenziato un possibile tradimento ai suoi danni anche se, ha confessato di aver voluto credere alle parole che gli ha detto Claudio per potersi giustificare. Nonostante questo, Mario Serpa ha evidenziato anche la mancanza di fiducia nei confronti dell'ex tronista che sicuramente sembra strizzare l'occhio più alla ricerca della popolarità che dell'amore. A questo punto però, dopo numerose chiacchiere, interviste e talvolta frecciatine online, Claudio e Mario presto registreranno una puntata speciale del programma che li vedrà sedersi faccia a faccia per potersi chiarire (o comunque confrontare). Quando verrà registrata la puntata? Attualmente non si conosce la data di messa in onda ma, parlando di appuntamenti speciali, domani, mercoledì 12 aprile 2017, dovrebbe proprio andare in onda la famosa puntata dedicata alle coppie registrata ormai più di un mese fa.

© Riproduzione Riservata.