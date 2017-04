UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: nuovo prime time in vista? I fan di Gemma e Giorgio lo sperano (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA E GIORGIO DI NUOVO IN PRIMA SERATA? - Sono in molti i fan di Queen Mary che sperano in un prossimo speciale del trono over di Uomini e Donne. Lo scorso giugno infatti, Gemma Galgani dopo avere interrotto la sua storia d’amore con Giorgio Manetti, ha deciso di volerci riprovare leggendogli la famosa lettera che aveva scritto durante il periodo pasquale. Le lettere infatti, nei programmi di Queen Mary sono una costante che si ripete in maniera ciclica. C’è posta per te per esempio, si muove proprio sulla lettura di missive strappalacrime da dedicare a parenti ed amici che in qualche modo hanno sconvolto la nostra vita. Stessa cosa accade durante la nuova edizione di Amici dove i ragazzi, nel corso dello spaccato “Questa sono io”, affidano i loro pensieri alla voce di Maria De Filippi. Durante il corso delle recentissime Olimpiadi della TV inoltre, proprio la parentesi legata a “C’è posta per te” in versione Uomini e Donne, ha visto riscendere in pista proprio Gemma Galgani.

La dama torinese infatti, con la solita serenità che la contraddistingue, ha dedicato nuove parole potenzialmente d’amore riservate al suo ex, il gabbiano (così lo chiamava lei) Giorgio Manetti. La missiva si è conclusa con il pentimento della donna ed il bacio a stampo dell’uomo come a sancire un sereno addio. Di ritorno in studio per le consuete dinamiche del trono over però, Gemma sembrava rinata e la speranza che la coppia potesse riformarsi era balenata nella mente di tutti gli estimatori. Così però non è stato e Gemma, proprio in quella occasione, ha avuto nuovamente modo di rapportarsi con Marco Firpo, ex fidanzato con il quale ha intrapreso una brevissima frequentazione durante il corso della nuova stagione del trono over che ha preso il via da settembre. Questo improvviso cambio di rotta pare avere destabilizzato tutti, Giorgio in primis che, fra ipotetici auguri per un domani felice, ha evidenziato di trovare le nuove dinamiche in onda notevolmente comiche. Come andrà a finire? In molti sperano in un nuovo appuntamento in prime time con il faccia a faccia definitivo tra Gemma e Giorgio nella speranza che il cavaliere toscano possa finalmente mettere da parte l’orgoglio.

