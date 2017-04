Un posto al sole anticipazioni 11 aprile: Susanna ha mentito, Niko corre tra le braccia di Beatrice?

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 11 APRILE: SUSANNA HA MENTITO! - Rai 3 trasmetterà questa sera una nuova puntata di Un posto al sole nella quale Susanna sarà grande protagonista con il suo grande segreto. Per settimane ha fatto credere di avere occhi soltanto per Niko, ma il ritorno del suo fidanzato da una missione militare all'estero ha svelato un sorprendente retroscena: lei era già impegnata con Pasquale, a sua volta convinto di poter sposare la ragazza della quale è innamorato. La stranezza di Susanna non sfuggirà agli occhi di Niko, che non ci metterà molto a scoprire la verità sull'impegno sentimentale dell'amica. E se da un lato questa verità porterà a nuove incomprensioni tra i due ex colleghi, dall'altro ci sarà Beatrice che non avrà nessuna intenzione di fare un nuovo passo all'indietro. Anche se Massimo cercherà di approcciarsi a lei chiedendole nuovi incontri passionali, l'avvocatessa si tirerà indietro, ripensando con grande rimpianto alla sua breve relazione con Poggi. La confusione regnerà sovrana in questo interessante triangolo, mentre a Palazzo Palladini ci sarà spazio anche per altri problemi. Uno di essi riguarderà la gestione di Cristina da parte di Roberto. Il ritorno a casa di Marina, infatti, finirà per evidenziare un piccolo punto debole del marito, che metterà in discussione il carattere forte dell'imprenditore. Sarà questo l'inizio di nuovi screzi tra i coniugi Ferri?

© Riproduzione Riservata.