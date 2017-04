Una Vita anticipazioni spagnole 12 aprile: Simon riabbraccia la sua Elvira

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 12 APRILE: SUSANA LIBERA ELVIRA - La settimana di programmazione di Una vita in Spagna sarà più breve del solito. Giovedì e Venerdì Santo, infatti, la telenovela spagnola non andrà in onda, concedendo spazio a programmi più consoni alle festività pasquali. L'episodio di giovedì 12 aprile sarà il più breve della settimana e concederà ampio spazio alla ritrovata pace tra Simon e Susana. Quest'ultima ha chiesto e ottenuto perdono dal figlio e gli ha promesso di liberare Elvira dall'appartamento nel quale l'ha rinchiusa Arturo. Con l'aiuto di Lolita, la ragazza potrà fuggire dal suo terribile padre e correrà in ospedale per assicurarsi delle condizioni dell'amato. Sarà in tale circostanza che Susana le tenderà una mano, promettendole di darle ospitalità e nasconderla nella sua casa, quanto meno fino a quando Simon uscirà dall'ospedale. La situazione potrebbe però complicarsi ulteriormente prima del previsto...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 12 APRILE: PABLO SCOPRE LA VERITA' SU LEONOR - La stranezza del comportamento di Leonor avrà presto una spiegazione molto chiara nelle trame spagnole di Una vita: la giovane Hidalgo ha ricevuto una strana missiva da Fernando Poo dove veniva minacciata di morte. Avrebbe quindi dovuto pagare una lauta cifra di denaro, ma per quale motivo? La verità verrà presto svelata da Hibiba che spiegherà a Pablo che questi soldi serviranno a pagare il riscatto dell'amica da schiava, se non lo farà potrebbe essere uccisa! Sano parole terribili che sconvolgeranno Pablo: mai avrebbe pensato che l'esperienza africana della moglie fosse stata tanto terribile! Non ci sarà quindi tempo da perdere per evitare che possa accadere qualcosa di grave a Leonor e a tutta la sua famiglia: Pablo sarà dunque dalla sua parte, ma sarà davvero tanto facile raggiungere tale obiettivo? Ramon non avrà ancora la liquidità necessaria per pagare le miniere d'oro e i tempi di attesa potrebbero essere persino più lunghi del previsto.

