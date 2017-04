Una vita anticipazioni spagnole e italiane: Mauro interroga le domestiche, sospetterà di Casilda?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 11 APRILE: MAURO SOSPETTA DI CASILDA? - Proseguono le indagini di Mauro riguardo l'attentato che ha devastato Acacias 38. Oggi a Una vita l'ispettore interrogherà le domestiche per capire se una di loro può avere avuto un ruolo attivo nell'esplosione della bomba che ha causato morte e sofferenza. Per il momento non ci saranno risultati degni di nota nelle sue ricerche anche se i suoi dubbi lo porteranno a sospettare del vaso che è stato condotto nella chiesa in cui sono state celebrate le nozze di Trini e Ramon. Tali domande sconvolgeranno una persona in particolare: si tratterà di Casilda, che non ci metterà molto a capire di avere avuto un ruolo attivo nella terribile esplosione che ha ucciso il suo padrone Maximiliano. Ricorderà di avere portato il vaso consegnatole da Calanda: potrà quindi essere considerata la colpevole dell'accaduto? O capirà il coinvolgimento dell'ex soldato amico di Martin nell'attentato anarchico?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: NUOVO COLPO DI FORTUNA PER CAYETANA? - Nelle puntate spagnole di Una vita, la persona che ha tentato di uccidere Mauro non ha ancora un nome e un cognome. L'ispettore sospetta di Cayetana e ha cercato di minacciare Elena per estorcerle una confessione, senza però raggiungere risultati degni di nota. Per questo Mauro chiederà l'aiuto di Gracias, la compagna di cella di Elena, dalla quale apprenderà il braccio destro della complice di Cayetana ovvero il padre malato. Proprio lui potrà essere 'usato' come merce di scambio per avere le prove di colpevolezza sulla dark lady ma ancora una volta accadrà qualcosa che metterà fine a ogni speranza: il padre di Elena morirà in circostanze misteriose e Elena non avrà più nessuna necessità di salvare la sua complice. Eppure il pensiero non potrà che andare ancora una volta alla vedova di German: è stata lei in qualche modo a causare la morte dell'uomo? E se così fosse, come reagirà Elena quando scoprirà la verità?

