Uomini e Donne Oggi / Trono Classico: Desirée sempre più interessata a Mariano! (11 aprile 2017)

Desiree Popper

Uomini e Donne, oggi in onda il Trono Classico: Desirée e Mariano, il feeling è sempre più forte! (11 aprile 2017) - Un martedì di passione a Uomini e Donne, che ricomincia con la seconda parte del Trono Classico. Dopo aver assistito alle ultime novità su Luca Onestini e Marco Cartasegna, oggi si riparte dal duo femminile e per la precisione da Desirée. La tronista incontra Mariano che prima le organizza uno scherzo ma poi la raggiunge con un mazzo di rose e la speranza che lui per lei non sia solo un ragazzo simpatico; la tronista però lo rassicura e i due si abbracciano. Desirée ammette in studio che lui la fa sentire sicura e protetta, ma Mattia ha da ridire e non capisce le scelte della tronista che si difende dicendo di volersi solo innamorare. Desirée è uscita anche con Federico con la quale chiacchiera, rievocando ricordi dal passato e commuovendosi pensando alla nonna. La tronista brasiliana incontra in esterna anche Mattia che le conferma di aver fatto la scelta giusta iniziando a corteggiare solo lei, anche se Desirée non nega di avere qualche dubbio a riguardo.

Uomini e Donne, oggi in onda il Trono Classico: Rosa e Pietro, la Perrotta colpita dal nuovo arrivato! (11 aprile) - Intanto tornati in studio si scatena un nuovo battibecco tra le due troniste, in particolare Rosa si chiede perchè su Desirée non arrivino segnalazioni visto che sul web ne circolano tante, ma la De Filippi le assicura che non ci sono due pesi e due misure. Va allora in onda l'esterna di Rosa con Pietro, lui le fa molti complimenti su una terrazza di sera e le regala un libro con le più belle frasi di Osho. In studio Rosa commenta con apprezzamenti per lui e anche la De Filippi che trova in lui una somiglianza con Mariano Di Vaio. La seconda esterna di Rosa è con Luca che le racconta cose importanti del suo passato, poi ci sono tenerezze. Pietro commenta l'esterna notando tra loro un'attrazione e si stupisce per come la tronista apprezzi persone così differenti tra loro. Si conclude con l'esterna con un Alex molto infastidito del chiarimento avuto da Rosa con Mattia la scorsa settimana.

