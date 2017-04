Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione: i giovani tornano in studio, Claudio Sona e Mario Serpa ospiti?

uomini e donne,trono classico

Uomini e donne, anticipazioni registrazione trono classico dell'11 aprile: Claudio Sona e Mario Serpa ospiti? - Uomini e donne e il suo trono classico oggi saranno protagonisti di una nuova registrazione. Come annunciato in queste ore dal sito ufficiale della trasmissione, sembra proprio che Luca Onestini, Marco Cartasegna, Rosa Perrotta e Desirèe Popper torneranno in studio per una nuova registrazione e nuove esterne da vedere e da commentare ma anche dei possibili ospiti. Proprio nei giorni scorsi si è parlato molto del confronto televisivo tra Claudio Sona e Mario Serpa ma non a distanza e nel salotto di Verissimo ma in quello di Maria De Filippi che li ha resi una coppia, almeno fino all'arrivo della rottura. Sembra proprio che oggi possa essere il momento giusto per i due. Mario Serpa è già a Roma, visto che vive nella Capitale, mentre Claudio Sona proprio questa mattina ha annunciato la sua serata a Lamezia Terme ma non prima di aver fatto scalo a Roma. Sarà nella Capitale solo in attesa di un altro aereo che lo porti a Lamezia o sarà in studio per il confronto con il suo ex Mario Serpa (ecco qui il video di Claudio Sona).

Uomini e donne, anticipazioni registrazione trono classico dell'11 aprile: Intanto anche per i giovani tronisti le cose non si mettono bene. Marco Cartasegna ha iniziato a concentrarsi sulle sue corteggiatrici mentre Luca Onestini si porta avanti baciando tutte. Da una parte c'è ancora Giulia Latini in stand by mentre dall'altra ci sono Soleil e Cecilia. Le due sono al momento sul podio per il bel tronista che ha finito per baciare tutte e due anche se l'intensità è stata diversa, come abbiamo potuto ben vedere ieri pomeriggio. E le due troniste? Per loro la diatriba sembra essere finita per Mattia che adesso esce con Desirée concentrata su di lei e su Mariano, pronto a conquistare la tronista. Non mancano le polemiche e gli scontri tra le due troniste, cosa succederà oggi pomeriggio? Solo più tardi avremo le prime anticipazioni e l'eventuale conferma della presenta di Claudio Sona e Mario Serpa.

