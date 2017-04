Vittoria Markov/ Dopo Amici 2017 pronta a volare in America! E sul possibile vincitore svela...

Vittoria Markov Amici 2017

Vittoria Markov, dopo l'addio ad Amici di Maria De Filippi 2017 pronta a volare in America - La terza eliminata del serale di Amici di Maria De Filippi è Vittoria Markov, la ballerina della squadra Blu che tanto ha fatto discutere in questa edizione. Una volta fuori, Vittoria ha svelato le sue sensazioni nel corso di un'intervista a Radio105, dove parte con lo svelare di non avere rimpianti: “penso di aver vissuto quest'esperienza al massimo! Ogni singolo momento mi ripetevo ‘Viviti questo istante come se fosse l'ultimo’ e penso abbia funzionato. - confessa la ballerina dai lunghi capelli rossi, che ancora aggiunge - Mi dispiace di non aver ballato ai ballottaggi al 10 percento: purtroppo l'emozione e l'agitazione hanno preso il sopravvento, potevo fare di più.”. Confessa che il suo sogno e vivere ballando e magari farlo ancora con Veronica Peparini e Giuliano Peparini: “Ci ho lavorato in questi mesi dentro la scuola e al serale, e mi piace tanto il loro linguaggio coreografico seppure molto diverso”.

Vittoria Markov, dopo l'addio ad Amici di Maria De Filippi 2017 svela i suoi progetti per il futuro - Un pensiero va comunque al percorso appena conclusosi ad Amici e ai compagni che sono rimasti in gara. Chi vincerà? Vittoria Markov svela la sua speranza: “Qualsiasi ballerino in gara ora sarebbe bello vincesse e sarebbe un bel riscatto per la Danza, quindi spero vivamente vinca uno di loro. Però il mio tifo è soprattutto per Andreas, perché se lo merita e per la sua forza di volontà nel rifare tutto questo percorso dall'inizio”. Definisce il suo percorso travagliato e inevitabilmente un pensiero va alle discussioni nate con Alessandra Celentano sulla sua fisicità; oggi però è ancora più determinata a realizzare i suoi sogni artistici, come quello di volare in America e continuare lì i suoi studi e magari non persare più economicamente sui suoi genitori. Di sicuro i tantissimi fan non la abbandoneranno: "Fortunatamente durante tutto il mio percorso ho avuto un gran riscontro con la gente perché in molti mi hanno detto che si riconoscono in me e nelle mie esperienze e questa è una bella cosa” conclude.

