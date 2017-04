13 - SE PERDI.. MUORI/ Su Rai 4 il film con Mickey Rourke e Jason Statham (oggi, 12 aprile 2017)

13 - Se perdi...muori, film seconda serata

13 - SE PERDI....MUORI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 12 APRILE 2017: IL CAST - 13 - Se perdi...muori, il film in onda su Rai 4 oggi, mercoledì 12 aprile 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere thriller e azione uscita in America nel 2010 ed è stata diretta e sceneggiata da Géla Babluani, che si è avvalso della collaborazione di Greg Pruss per il copione. Gli attori principali sono Sam Riley, Mickey Rourke, Jason Statham, Ray Winstone, Curtis Jackson, Ben Gazzara, Alexander Skarsgård e John Bedford Lloyd. Il film è il remake della pellicola franco-georgiana 13 Tzameti del 2005 , scritta e diretta dallo stesso Géla Babluani, che si è occupato anche della sua versione americana. Il film originale, girato in bianco e nero ha avuto grande successo ed ha ottenuto numerosi premi al Sundance Film Festival e anche alla Mostra di Venezia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

13 - SE PERDI....MUORI, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 12 APRILE 2017: LA TRAMA - Vincent Ferro è un giovane dei sobborghi di New York e per aiutare la sua famiglia lavora come elettricista. La famiglia è in serie ristrettezze economiche e la situazione si fa più complicata quando il padre si ammala ed ha bisogno di una costosa operazione. Un giorno, mentre si trova in casa di un nuovo cliente, Vince ascolta una misteriosa conversazione. L'uomo dice di essere prossimo a intascare una grossa cifra per una sola serata di lavoro e quando muore, Vince decide di prendere il suo posto. Il ragazzo ignora di che lavoro si tratti, sa solo che deve seguire le istruzioni contenute in una busta. Il ragazzo scopre così di essere finito in un gioco al massacro nel quale è solo una pedina, o meglio un numero nelle mani di giocatori d'azzardo, che scommettono grosse cifre di denaro sulla vita dei concorrenti. Vince diventa il numero 13, gli viene consegnata una pistola carica con un solo proiettile e il gioco consiste nel sparare al proprio avversario fino a quando non resterà un solo giocatore. Questa roulette russa è seguita da alcuni scommettitori che puntano di volta in volta sull'esito del gioco. Tra i vari concorrenti ci sono anche Patrick Jefferson, un cowboy texano detenuto in Messico e venduto a uno scommettitore per partecipare al gioco e Ronald Lynn Bagges, un uomo fatto uscire da un'istituto psichiatrico. L'organizzatore del gioco al massacro è un criminale di nome Jason Bagges, che ha puntato tutti i suoi soldi sulla vittoria del fratello Ronald. Vince prova a scappare ma è costretto a partecipare dietro minaccia di morte alla prima fase del gioco. Il ragazzo sembra avere dalla sua una sfacciata fortuna, nonostante in gara siano rimasti pochi giocatori e i proiettili nelle pistole siano aumentati. Vince arriva al duello finale e riesce a rimanere in vita, intasca i soldi e fugge via. Nel frattempo la polizia è sulle tracce dell'organizzazione che ha messo in piedi la roulette russa e arresta Vince. Il ragazzo però intuendo il pericolo ha nascosto i soldi e non avendo prove contro di lui il detective Mullane è costretto a rilasciarlo. Vince sa di essere braccato e così decide di spedire i soldi alla sua famiglia. Nel finale Jason raggiunge il ragazzo e gli spara, l'uomo vuole anche vendicarsi per la morte del fratello. Andando via pensa di aver recuperato anche i soldi ma non sa che Vince li ha già dati alla sua famiglia e che nella borsa c'è solo un giocattolo per il compleanno della sorella.

