AGENTS OF SHIELD 4/ Anticipazioni puntata 12 aprile 2017: Mace non è Inumano! Coulson di nuovo al comando

Agents of SHIELD 4, in prima Tv assoluta su Fox

AGENTS OF SHIELD 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 12 aprile 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di Agents of SHIELD 4, in prima Tv assoluta. Sarà il 10°, dal titolo "Il patriota". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Aida (Mallory Jansen) continua a tenere nascosta e narcotizzata la vera May (Ming-Na Wen), in attesa che la sua sostituta raggiunga l'obbiettivo. Intanto, Radcliffe (John Hannah), Fitz (Iain De Caestecker) e Mack (Henry Simmons) discutono della necessità di resettare l'hard drive di Aida, in seguito all'esplosione che sembra aver compromesso alcune sue funzioni. Vijay Nadeer (Manish Dayal), il fratello della Senatrice (Parminder Nagra), si sveglia dopo diversi mesi rinchiuso in un bozzolo, mentre Daisy (Chloe Bennet) e Simmons (Elizabeth Henstridge) discutono proprio del ragazzo. Quest'ultima manifesta anche qualche perplessità riguardo al forte interesse di Fitz nei confronti di Aida. Poco dopo, Mace (Jason O'Mara) convoca Daisy in ufficio e le annuncia di volerla nella squadra, oltre a voler fare di tutto per salvare Viijay. Al laboratorio, Aida rivela agli scienziati di conoscere le loro intenzioni e visto che non vuole essere spenta, aggredisce Radcliffe per poi lanciare Fitz attraverso la finestra dell'ufficio. Mentre Coulson (Clark Gregg) ed il resto della squadra pensano a rintracciare Aida, Simmons, Mace e Daisy raggiungono il Senatore sotto copertura. Il piano di Simmons viene smascherato e quando l'agente cerca di contrastare lo scagnozzo della Senatrice, viene attaccata al muro. La stessa Nadeer mette in dubbio che Vijay sia ancora il fratello di prima, insinuando che sia un Inumano. Nel frattempo, Coulson si risveglia in una stanza con May, che inizia a fargli delle domande sul DarkHold. L'ex Direttore, non sapendo che non si trova in presenza dell'amica, rivelerà incautamente dove ha nascosto il Libro su ordine di Mace. Non appena Aida cerca di fuggire con il DarkHold, Fitz e Radcliffe le annunciano di essere riusciti a bloccarla all'interno. Vijay invece manifesta i suoi poteri da Inumano non appena si trova in una situazione di forte pericolo. Tucker Schokley (John Pyper-Ferguson) tuttavia lo uccide e preleva in seguito la Senatrice, impedendo Mace e la sua squadra di catturarli. Più tardi, Radcliffe rivela di essere il vero burattinaio dietro Aida. Non solo sta creando un'altra androide, ma è lui ad aver creato la finta May, con il solo scopo di impossessarsi del DarkHold. Altrove, il corpo di Vijay viene gettato nell'Oceano con al piede un masso per farlo sprofondare. Una volta sul fondale, il bozzolo si ricrea.

AGENTS OF SHIELD 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 12 APRILE 2017, EPISODIO 10 "IL PATRIOTA" - Nell'episodio di questa sera di Agents of SHIELD 4, Mace verrà preso di mira da un cecchino durante un incontro con Daisy, per stabilire il piano di rientro dell'Inumana nella squadra. Non appena Coulson e Mack faranno salire Mace ed il suo braccio destro sul quinjet, quest'ultimo esploderà durante il volo. Tutti, tranne Burrow, precipiteranno in un bosco sottostante, dove verranno raggiunti da un gruppo di ex agenti HYDRA, al soldo dei Cani. I criminali recupereranno tuttavia solo il corpo di Burrows, portando via anche la valiggetta che stava trasportando. Si scopre che all'interno ci sono diversi sieri, ma un'azione tempestiva di Mace gli permetterà di distruggerli. In seguito sarà costretto a rivelare all'ex Direttore e Mack che in realtà la sua forza sovrumana dipende in realtà da un siero creato dai servizi segreti governativi. Dopo essere stati salvati, Coulson accetterà che Mace rimanga ufficialmente il Direttore, mentre in realtà il comando della squadra ritornerà nelle sue mani. Nel frattempo, la finta May scopre una grande verità che riguarda la sua natura artificiale.

© Riproduzione Riservata.