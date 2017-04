ALESSIA MARCUZZI/ Ringrazia i propri collaboratori, il post (Isola dei Famosi 2017, finale 12 aprile)

Alessia Marcuzzi

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY: IL RINGRAZIAMENTO AI PROPRI COLLABORATORI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, FINALE 12 APRILE) - Tra poche ore va in onda nella prima serata di Canale 5 l’ultimo ed imperdibile appuntamento con il reality l’Isola dei Famosi 2017 condotto da Alessia Marcuzzi con il supporto di Vladimir Luxuria nelle vesti di opinionista e di Stefano Bettarini quale inviato sull’isola nei caldi mari dell’Honduras. In attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa avvincente edizione, vi segnaliamo come la conduttrice all’indomani della semifinale abbia voluto ringraziare a mezzo dei social la stilista Alberta Ferretti per il vestito che ha indossato nel corso dell’appuntamento. Il post è stato pubblico sull’account Instagram ufficiale della Marcuzzi nel quale viene ringraziati tutti coloro che l’hanno supportata nel corso di questa avventura mediatica: “Grazie @albertaferretti per il mio vestito e le mie immancabili cinture e grazie a @carlomengucci per essere sempre presente con il cuore e con la mente!! Grazie a tutto il mio super #ateam..”. Clicca qui per vedere il post.

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE DEL REALITY: LE SFILETTATE ALLA DE GRENET (ISOLA DEI FAMOSI 2017, FINALE 12 APRILE) - Alessia Marcuzzi ha accolto in studio nella puntata mandata in onda lo scorso martedì 4 aprile, la concorrente Samantha De Grenet che si è presentata abbronzatissima con un abito alquanto succinto di colore bianco che ha evidenziato ancora maggiormente il suo colorito. Nella consueta chiacchierata con cui si ripercorre l’avventura della concorrente sull’Isola, la Marcuzzi ha provato a stuzzicarla con una serie di sfilettare che sembrano non essere passate inosservate. Nello specifico la Marcuzzi ha fatto presente: “Hai sempre detto di voler arrivare alla finale con tutte donne eppure hai nominato Eva Grimaldi. Perché lo hai fatto? È stato questo a destabilizzare il pubblico.. per esempio quando hai fatto le squadre della prova leader hai fatto la conta: non credi che il pubblico ti abbia percepito un po’ come falsa?”. Una serie di sfilettate che hanno causato la reazione della De Grenet che ha risposto con piglio a tutti i vari punti.

© Riproduzione Riservata.