AMICI 2017 SERALE / Ed. 16 anticipazioni e news: Morgan lascia, chi lo sostituirà?

Amici 2017

AMICI 2017 SERALE, ANTICIPAZIONI E NEWS: MORGAN LASCIA, EMMA MARRONE AL SUO POSTO? – L’addio di Morgan ad Amici 16 è destinato a scatenare ancora accese polemiche. L’avventura di Marco Castoldi come coach del serale di Amici 16 è durata solo quattro puntate. Sabato 15 aprile, in prima serata su canale 5, andrà infatti in onda la quarta puntata del serale di Amici 16, l’ultima con Morgan alla guida della Squadra Bianca. Sarà una puntata caratterizzata da accese polemiche da cui è nata la rottura tra Amici e Morgan. Quella di prendere le distanze da Morgan è stata una decisione difficile per Maria De Filippi che ha sempre avuto molta stima dell’artista al punto da volerlo nel suo show prima come giudice speciale e poi come coach. Una scelta infelice che Maria De Filippi ha definito un “suo fallimento personale” che è destinata a lasciare strascichi sul proseguo di Amici 2017. Alle accuse di Maria De Filippi, Morgan ha replicato respingendo tutte le accuse e smentendo le divergenze con i ragazzi.

Messa da parte la questione Morgan, resta da capire chi sostituirà Marco Castoldi alla guida della squadra bianca? Il primo nome è quello di Emma Marrone, acclamata dal pubblico come coach già nella puntata che vedremo sabato 15 aprile. Proprio da Morgan era arrivata la proposta di affiancarlo come coach. Offerta che Emma aveva declinato ma che potrebbe prendere nuovamente in considerazione qualora la proposta dovesse arrivare direttamente da Maria De Filippi, la sua mamma televisiva. Qualora, però, Emma Marrone non dovesse essere disponibile e non ci siano altri artisti pronti a raccogliere l’eredità di Morgan, Maria De Filippi potrebbe optare per una soluzione interna promuovendo Boosta. L’insegnante che ha seguiro i ragazzi sin dal primo giorno di scuola, potrebbe così diventare il nuovo coach.

