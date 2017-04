BEAUTIFUL / Anticipazioni americane 13 aprile: CJ scende a patti con Bill Spencer?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 13 APRILE: LA PROPOSTA DI BILL A CJ - Le trame di Beautiful della settimana continueranno a concedere ampio spazio alle nuove mire di Bill nei confronti dell'edificio nel quale si trova la Spectra Fashions. Già in passato il magnate aveva cercato di affrettare i tempi proponendo a CJ una cifra di denaro molto alta in cambio della proprietà. Ma il figlio di Clark e Sally aveva deciso di dare tempo alla cugina, concedendogli sei mesi per riportare al successo il marchio di famiglia. Diverso tempo è passato ma nulla di concreto è avvenuto: convinto che le Spectra saranno destinate al fallimento, e ancor più certo che l'articolo che verrà pubblicato su 'Eye On Fashion' le distruggerà completamente, Bill deciderà di tornare all'attacco con il CJ che si ripresenterà per una trattativa. Questa volta l'offerta sarà ancora più concreta e allettante: la famiglia di Spectra resterà presto su una strada senza possibilità di ritorno?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 13 APRILE: COCO NEI GUAI A CAUSA DI SALLY - Anche nella puntata di Beautiful in programma domani negli Stati Uniti si tornerà a parlare delle ripercussioni che la sfilata di moda della Spectra Fashions potrà avere nella vita di Coco. Saranno Sally e Shirley ad analizzare la situazione, dicendosi convinte che la piccola di casa potrebbe essere incolpata per quanto accaduto, mettendosi in grossi guai con RJ e i suoi datori di lavoro. Nonna e nipote elaboreranno quindi un piano alternativo per evitare che sia la ragazza a finire in grossi guai. Nel frattempo, del tutto ignara delle recenti novità, Coco si godrà la sua felice esperienza a fianco di RJ che avrà completa fiducia su di lei, al punto da presentarle i bozzetti disegnati dal padre. In effetti la ragazza meriterà tale fiducia, ma chi le crederà dopo avere visto gli abiti della sfilata? Non dimentichiamo che Ridge e Zende erano stati i primi a non credere che la nuova stagista fosse sincera...

